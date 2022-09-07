廖老大開戰館長！暴怒脫衣「賭2000萬」嗆輸贏：說我的店會倒？呸

記者曾筠淇／綜合報導

本站日前報導《「月薪沒10萬還去健身房？」廖老大狂呸假文化：公園就能跑了》，廖老大前幾天在直播中直喊，去健身房是假文化，去公園就可以跑了。後來廖老大被館長（陳之漢）要求道歉，讓他隔空開戰，脫衣服要館長來輸贏，誰的店先倒就要付1000萬元。

館長昨（6）日發布直播影片，要求廖老大向健身業者道歉，他舉例來說，「健身房重量訓練和跑跑步是不一樣的東西，跑直線跟跑山路難道改裝方法一樣嗎？」

館長不解直呼，他實在不懂廖老大為何一直拿跑步和重量訓量做比較，「誰沒知識？您沒知識，您雖然有錢，但您講這句話更突顯您對運動方面的無知和健康上面的無知」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

館長再舉例，照廖老大的邏輯，客人來買飲料的時候，是不是要先問對方開什麼車？「年輕人飲料不要喝省起來啦，等你開保時捷、勞斯萊斯，你再來啦！」他更喊話，「做人莫忘初衷，當初有多苦，現在就要有多他X謙卑」。

事後廖老大也開直播回應，飲料店不收會員，就算哪天倒了也不會影響任何人，但健身房倒了，「才是出來騙錢」。而在直播片段中，廖老大突然脫掉上衣，開嗆「你說X北廖老大會倒，你成吉思汗的店權狀都拿出來，我看哪一家店是買的」，有去做信託嗎？國稅局去查一下啦！

廖老大也繼續喊話館長，「你口口聲聲一直罵廖老大要倒，X你X！說X小，我有說成吉思汗會倒？做人差不多一點，說X北三個月會倒、半年會倒，做人差不多一點，有沒有聽到？」緊接著廖老大穿回上衣並說，「今晚拿權狀出來輸贏啦！敢不敢啦？」

廖老大又說，「你成吉思汗挑兩間最大間的啦！我跟你比啦好不好？什麼人的店先收的付1000萬啦，叫法律公證敢不敢？什麼人先關門的輸1000萬啦！」一間店1000萬元，敢嗎？「嗆廖老大的店會倒，呸！」他也怒喊，他個人觀感覺得不要去健身房，這樣有不對嗎？「你也可以用個人觀感說飲料別喝，說對身體不好，你也可以說啊，我不反對，但我有說不要去成吉思汗？有說成吉思汗會倒？」

兩段影片今天也被轉貼至PTT的Gossiping板上，就有不少網友討論，「血流成河」、「比賽喝廖老大飲料，看誰喝得多」、「剛開影片直接笑噴」、「蠻想看館長怎麼反擊的」、「快笑死，這怎麼輸贏啦」。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光 一圖看堅果超狂功效



►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺 6位大廚激推！還送晶華牛肉麵

►醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有 阿嬤也愛喝

►神級牙刷5亮點太貼心！「一根毛分4叉」超細微畫面曝 大忙人愛慘

往下看更多激殺商品！免加會員，在家購物更方便

►吃冰不怕敏感！「舒酸定8入組」臨床證實：牙齒強健、牙齦健康

►夏日飲品自己泡！趣採蜜「荔枝蜂蜜」清甜不膩 現在還送手工皂



►支持台灣小農！「超夯檸檬片」今夏超酸甜 限時加碼送菊花枸杞茶