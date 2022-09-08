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館長抓廖老大「2000萬輸贏」跳針論述妨害名譽　再嗆他台版傑尼龜

記者林彥臣／綜合報導

廖老大與館長陳之漢因為「健身房論戰」互相槓上，廖老大提出最新論點嗆館長，他做的飲料店是現金生意，不收會員費，就算哪天倒了也不會影響任何人，但健身房倒了，「才是出來騙錢」，還要拿權狀出來比誰先倒。對此館長也在直播中笑廖老大，根本是台灣版的「傑尼龜」，甚至藉機教育他，現在的政府已有完善的制度，避免健身房倒帳。

廖老大在7日的直播中嗆館長，「你爸現在就跟你成吉思汗輸贏啦，先把權狀拿出來啦，你的店是不是你買的啦，你有什麼資格說我店會倒，你財力有我粗嗎？你成吉思汗是租的還是買的？」

館長先對這段話回應表示，光是這30秒的論述，想要表達什麼？店面是租地難道不能出來做生意嗎？就算廖老大加盟店120間都是用買的，那又如何？請問邏輯在哪裡？「我問的是在問的是，為什麼要汙辱健身產業，跟權狀、租不租有什麼關係？到底誰沒料？誰沒文化？」

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▲▼廖老大嗆賭「2000萬拿權狀輸贏」，卻被館長抓到這段論述構成妨害名譽。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲廖老大嗆賭「2000萬拿權狀輸贏」，卻被館長抓到這段論述構成妨害名譽。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長強調，「我問的明明就是你要不要跟健身界道歉，跟你有多少錢、店面是不是租的，請問有關嗎？我覺得你就是台灣版的傑尼龜」。

廖老大另一段提到，健身房是預收會員費制度，誰知道以後會不會倒會員帳，但是他做飲料店，但是因為是現金生意，就算做到倒了也不會影響到任何人的權益，如果健身房倒了，會員怎麼辦、教練怎麼辦，「X你娘，說我飲料店3個月會倒，陳之漢，今晚把權狀拿出來啦！」

▲▼廖老大嗆賭「2000萬拿權狀輸贏」，卻被館長抓到這段論述構成妨害名譽。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲對於廖老大質疑健身房倒帳的問題，館長機會教育表示，現在政府都強制履約保證。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長表示，這一段話的前後文，已經構成了妨害名譽，而且「我沒有說3個月你會倒」，在台灣只要健身房的面積超過300平方公尺，政府強制要求履約保證，包括銀行金流、負責人抵押現金，全部都有相關單位監管，每半年稽核一次，沒過就會停水停電，國稅局也會不提供發票。

館長指出，「今天這個你講錯了，你要不要道歉？你不會道歉，請問你了解我們的行業嗎？你一開始就在傷害我們的行業，又講出這麼無知的話，你常常在直播說要教育別人，以你今天的應答，真的很沒有水準」。

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