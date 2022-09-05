松山淫狼黑歷史曝！捷運女廁探頭偷看OL　5宗性騷都指向他

記者張君豪、黃宥寧／台北報導

「社會安全網」破洞？北市松山警分局接獲報案，指轄內1名惡狼於南京東路騎單車假意向被害女問路後，尾隨被害女至案發地點，強壓被害女指侵得逞，稍早已循線逮捕涉案20歲男子。據悉，該名男子，今年6月躲入捷運台北小巨蛋站女廁內，越過隔板伸手企圖猥褻女子，女子嚇到大聲尖叫，同時疑涉5起性騷案。

今年6月，年僅20歲的蔡姓嫌犯趁沒人注意，闖入女廁埋伏，直到1名OL進入，他竟站上馬桶，趴在隔間檔板上偷窺，OL聽聲音抬頭一看，當場嚇壞大聲尖叫，但他當下不是逃跑，則是跳進廁所內試圖猥褻，所幸尖叫聲引起站長、清潔人員注意，才將OL救出，嫌犯則被依強制猥褻罪嫌送辦。

據悉，蔡男屢次在捷運、公廁、公園等處涉及5起左右騷擾案件，是警局常客，其家人也由律師陪同到場，並承諾會嚴格管教。

孰料，他5日凌晨竟騎乘YouBike假意問路，隨後尾隨女被害人到松山區民生社區新東街一帶、約1公里路程，趁女子走在路旁，加上當時經過人車較少，強壓該女指姦得逞，男子犯案後騎單車離開。

▲指姦狼騎單車性侵夜歸女身影遭監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

由於北市甚少出現尾隨夜歸女子性侵事件，松山警方專案小組經擴大調閱案發地點周遭監視器，及調閱YouBike單車租借使用紀錄，鎖定指姦惡狼身分，5日下午緊急逮捕涉案人歸案，但因涉案人拒絕夜間偵訊，且須商請律師到場陪同偵訊，松山警方預計明（6日）上午將依妨害性自主罪嫌移送。

這件事街頭隨機性侵案，在臉書社團引起討論，網友留言表示，案發當時有聽見女子大喊「有沒有人能幫我...」，另名網友則說，「凌晨三點多在我家樓下（我家報案的）身穿灰衣的男子，目測20多歲」，據被害人所說，從南京三民一路尾隨至9巷，事中被發現後騎Ubike 逃逸，女子手肘處擦傷。

對此，松山分局稍早表示，5日傍晚警持台北地檢署簽發拘票，於內湖將人拘提到案，警詢後，依妨害性自主罪嫌移送地檢署偵辦，並建請向法院聲請羈押。