20多歲男女魂斷墾丁秘境！小巴里島潛水雙亡　現場搶救畫面曝

記者陳崑福／屏東報導

墾丁後壁湖海域今(6)日下午4時19分許發生潛水意外；一男一女潛水散客被發現在小巴里島在外海載浮載沉，民眾趕緊通報119及海巡等相關單位救援，趕到現場，兩人已被民眾拉起已無生命跡象，救援人員緊急CPR送醫急救仍不治，相關單位正釐清事故原因。

▲墾丁小巴里島6日下午發生兩名潛水客溺水意外，消防人員前往救援 。（圖／屏東縣政府消防局提供，下同）

屏東縣政府消防局於今(6)日16時19分受理恆春鎮大光路小巴里島溺水案件，報案人表示現場疑似2位浮潛遊客溺水，已由附近熱心民眾帶至岸上實施CPR中。

消防局立即派遣恆春及車城分隊3車9人前往協助救援，由小隊長潘錦地帶隊，並通報警察局及海巡單位前往協助。

恆春及車城分隊救護車到達現場回報患者(1男1女 )均無生命跡象，分別送往恆春旅遊醫院及南門醫院急救，惟搶救不治，事故發生原因，由相關單位調查處理中。

警方到場了解，32歲的劉姓男子與29歲楊姓女子(兩人均住台中)一起到小巴里島路附近下水遊玩，至約於15時50分許民眾發現兩人消失於海面，於是撥打電話報案， 2名溺水者由現場民眾協助拉回岸上，並與消防單位一同持續實施心肺復甦術，劉姓男子由恆春消防單位送往恆春旅遊醫院急救，楊姓女子則送往南門醫院急救，目前已聯繫雙方家屬至醫院，後續由海巡署第六岸巡隊處理。

據悉，小巴里島位在後壁湖到貓鼻頭之間的秘境，是墾丁半島上灘岩最發達的地方，沙灘上奇形怪狀的珊瑚礁，有高有低，錯落在沙灘上，屬於墾丁地區堪稱世界級的景觀，也因為灣口和岩石的關係阻絕了波浪，是浮潛愛好者的天堂。