孝子遭親哥分屍！7兄妹心碎招魂「擲2聖筊」逮凶手　警驚：也太巧

記者陳雕文／新北報導

冥冥之中！新北市永和區一名法警辭職回家照顧9旬老母親多年，1日凌晨3點多竟遭親哥持水果刀殺害，頭部、雙手、右腳還被菜刀砍下，只剩左腳連在身上…家屬於6日製作完筆錄後，下午4點多帶著悲傷的心情回現場準備招魂，同時得知行凶的大哥於北市羅斯福路三段落網，逮人的警方驚呼「時間也太巧！」

▲永和發生分屍命案，弟弟慘遭親大哥殺害，頭顱被當垃圾丟棄。（圖／記者陳以昇攝）

54歲梁姓死者有8名兄弟姐妹，他和73歲大哥跟母親同住，後來9旬老母中風，死者10多年前辭去法警的職務，專心照顧母親，其經濟來源主要是靠大哥的退休金，以及其他7兄妹的金援，直到去年母親離世，剩兄弟倆同住。

到了上月30日晚間11點多梁男失聯，其女性友人擔心安危，於本月5日報案，後來在智光街公寓3樓發現了梁男的遺體。早已發黑腫脹且頭顱已被利刃砍斷，雙手臂及右腳齊斷，僅剩下軀幹及左腳，現場大片血水也都乾黑。

▲家屬準備招魂的同時，警方順利逮人，而招魂的儀式也非常順利完成。（圖／記者陳雕文翻攝）

5日下午4點多，梁姓大哥果然坐公車回到超商，警方立即上前控制行動，並於其身上起獲現金16萬餘元，其行李箱內為棉被、衣物，梁姓大哥也坦承犯行，並稱自己已將么弟的頭顱、軀幹打包丟進垃圾車。

▲梁姓大哥落網，並坦承犯行，目前人在分局內製作筆錄。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，凶手在被逮捕的同時，死者家屬正在案發現場準備招魂事宜，對此警方驚呼「時間也太巧！」且法師跟家屬擲筊詢問，「梁XX你的魂有回來嗎？」兩個聖杯順利完成。全案訊後依殺人、毀損屍體、棄屍等罪移送偵辦。



整起事件時序如下：

08/31雙方因為4、5萬元的借錢問題發生爭吵

09/01 凌晨3時梁姓大哥趁么弟熟睡，持水果刀刺其心臟當場斃命，當天早上6點多切下頭顱，下午1點多，將頭打包丟進垃圾車

09/02早上6點多，梁姓大哥把左右手跟右腳支解，晚上7點多，再打包丟垃圾車

09/05下午5點多，死者的社區大學同學報案協尋，梁姓大哥於晚上6點多走回家時看到警方在家門前，匆忙離開並露宿公館

09/06早上7點多，梁姓大哥先去羅斯福路三段244巷的超商寄放行李，再跑去三重、北車亂繞，想趁機擺脫警方追緝，最後又回到羅斯福路想取行李時被埋伏警方當場逮捕