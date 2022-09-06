永和分屍時序曝！今剁頭明切手腳…哥因一舉動落網關鍵是「行李箱」

記者陳雕文／新北報導

新北市永和區一名男子辭掉法警職務在家照顧9旬老母親多年，1日凌晨3點多竟遭親哥持水果刀殺害，頭部、雙手、右腳還被菜刀砍下，只剩左腳連在身上，後來警方於北市羅斯福路三段的超商外逮捕剛下公車的凶手，稍早整起案件的時序浮出水面，而幫助警方破案的關鍵也曝光。

▲梁姓大哥落網，並坦承犯行，目前人在分局內製作筆錄。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，54歲梁姓死者有8名兄弟姐妹，他和73歲大哥跟母親同住，後來9旬老母中風行動不便，死者為了全心照顧，10多年前辭去法警的職務，經濟來源主要是靠大哥的退休金，以及其他7兄妹的金援，直到去年母親離世，剩兄弟倆同住。

據了解，死者跟大哥感情不睦，疑因用錢的問題經常發生爭吵，死者在2020年、2021年間甚至對大哥提告恐嚇、妨害自由及毀損等罪；但到了今年8月30日晚間11點多失聯，女性友人擔心梁男安危報案，後來在智光街公寓3樓發現了梁男的遺體。早已發黑腫脹且頭顱已被利刃砍斷，雙手臂及右腳齊斷，僅剩下軀幹及左腳，現場大片血水也都乾黑。

▲永和發生分屍命案，弟弟慘遭親大哥殺害，頭顱被當垃圾丟棄。（圖／記者陳以昇攝）

警方追查，梁姓大哥從8月31日晚上開始，拖著一只紅色行李箱頻繁進出自家公寓；梁姓大哥於本月5日中午先拿2大袋垃圾出門，最後雙手空空返家，到了當天晚間6點多拖著行李箱離開住家坐公車逃往台北方向。

到了本月6日，警方監視器見梁姓大哥進入羅斯福路三段的超商，立即聯繫超商店員，並得知梁姓大哥將紅色行李箱寄放在超商內，因此警員跟店員說，「如果這人又回來，請幫我們拖住」接著大批警力動身到場埋伏。

▲警方在凶案現場起獲多把刀具跟鐵鎚，正在檢驗確認何者為凶器。（圖／記者陳雕文翻攝）

到了下午4點多，梁姓大哥果然坐公車回到超商，警方立即上前控制行動，並於其身上起獲現金16萬餘元，其行李箱內為棉被、衣物，梁姓大哥也坦承犯行，並稱自己已將么弟的頭顱、軀幹打包丟進垃圾車。

警方回顧這起案件表示，因為梁姓大哥是透過步行再坐公車亂繞，其實行蹤非常難掌握，但他拉著顏色非常鮮紅的行李箱，擔心太過招搖才決定先寄放到超商，但這個舉動反而成為他落網的關鍵。訊後警方依殺人、毀損屍體、棄屍等罪移送偵辦。

整起事件時序如下：

08/31 雙方因為4、5萬元的借錢問題發生爭吵

09/01 凌晨3時梁姓大哥趁么弟熟睡，持水果刀刺其心臟當場斃命，當天早上6點多切下頭顱，下午1點多，將頭打包丟進垃圾車

09/02 早上6點多，梁姓大哥把左右手跟右腳支解，晚上7點多，再打包丟垃圾車

09/05 下午5點多，死者的社區大學同學報案協尋，梁姓大哥於晚上6點多走回家時看到警方在家門前，匆忙離開並露宿公館

09/06 早上7點多，梁姓大哥先去羅斯福路三段244巷的超商寄放行李，再跑去三重、北車亂繞，想趁機擺脫警方追緝，最後又回到羅斯福路想取行李時被埋伏警方當場逮捕