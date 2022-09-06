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《吃在天母》原來天母靠海嗎？有無外送攜手「厚舖涮涮鍋 plus+」給你極致味覺饗宴

▲▼吃在天母,有無外送,厚舖涮涮鍋 plus+。（圖／有無外送提供）

▲厚舖涮涮鍋 plus+以「新鮮、實在」的海鮮食材深受當地饕客好評。

圖、文／有無外送提供

「嘟嚕嘟嚕響的湯底伴隨著氤氳熱氣，食慾之秋就在轉角了。」

 夏末秋初的時節，胃口也悄然換季，來到天母忠誠路的巷弄之間，各式餐廳百家爭鳴，「厚舖涮涮鍋 plus+」 自2018年於天母地區嶄露頭角，以「新鮮、實在」的海鮮食材深受當地饕客好評，在美食一級戰區的忠誠路上交出了Google評論4.6顆星的成績單。就讓有無外送帶大家一探究竟厚舖涮涮鍋 plus+鍋底美味的秘訣，現在使用有無外送APP，也能輕鬆打包一份豐盛餐點上桌。 

對我而言，好吃的火鍋即為一齣精彩的大戲。首先，勢均力敵的主角很重要。在「日本生食干貝海陸鍋」中，不同於外面火鍋店的小干貝，厚舖涮涮鍋 plus+端出 4顆肥美鮮甜的大干貝作為主食，放入滾燙的高湯中翻騰數分鐘，軟嫩入口即化的口感服貼在舌尖上，最後涮上現切的新鮮肉片，海陸雙雄在鍋中各據一方。

▲▼吃在天母,有無外送,厚舖涮涮鍋 plus+。（圖／有無外送提供）

▲日本生食干貝海陸鍋的大干貝搭配3.5盎司的肉品五選一，海陸雙雄在鍋中各據一方。

▲▼吃在天母,有無外送,厚舖涮涮鍋 plus+。（圖／有無外送提供）

▲4顆肥美鮮甜的大干貝放入滾燙的高湯中翻騰數分鐘，軟嫩入口即化的口感與新鮮，服貼在舌尖上。

當然除了極具魅力的主角，湯底中的每一樣配角，也需要同等驚艷。鍋中的海鮮種類琳瑯滿目，包含熟成白蝦、澎湖手工花枝漿、鯛魚片、巴沙魚、東石大蛤蜊等，蛤蜊多汁肥美，魚肉軟嫩鮮甜，每一口海鮮都捎來海風，讓人耽溺在鍋前的煙霧瀰漫。

如果想體驗港邊現撈海鮮的豪爽，則不可錯過「活波士頓龍蝦經典雙人餐」，可目睹店員於店內養殖箱中現場打撈活龍蝦。端上桌時除了氣勢如虹的龍蝦，還有澎湖大明蝦、活鮑魚、厚舖熟成白蝦、澎湖手工花枝漿、野生現流船凍小卷、牛奶貝、岡山大牡蠣、東石大蛤蜊等高級海鮮陪襯，剔透的龍蝦肉滾成了粉橘的一口嚼勁，牡蠣的軟滑鮮嫩則是最適合湯頭，最後龍蝦頭還會另外取出讓顧客DIY煮粥，把新鮮海味發揮得淋漓盡致。

▲▼吃在天母,有無外送,厚舖涮涮鍋 plus+。（圖／有無外送提供）

▲活波士頓龍蝦經典雙人餐使用店內養殖箱的現場打撈活龍蝦，剔透的龍蝦肉滾成了粉橘的一口嚼勁。

▲▼吃在天母,有無外送,厚舖涮涮鍋 plus+。（圖／有無外送提供）

▲最後龍蝦頭還會另外取出讓顧客DIY煮粥，把新鮮海味發揮得淋漓盡致。

吃盡了寶藏般的鮮甜海味，不忘配上六盎司的肉品作為轉換口味，厚舖涮涮鍋 plus+的肉片油花分佈均勻，切片份量豪邁大方，浸在海鮮湯頭中依舊掩蓋不過肉質的軟嫩與新鮮。

▲▼吃在天母,有無外送,厚舖涮涮鍋 plus+。（圖／有無外送提供）

▲肉片油花分佈均勻，切片份量豪邁大方，浸在海鮮湯頭依舊掩蓋不過肉質的軟嫩與新鮮。

最後，除了菜單餐點以外，店內自助吧提供主食（飯、麵、冬粉）、調味料、飲品、冰品，供顧客自由取用。醬料方面，不同於其它火鍋店，厚舖涮涮鍋 plus+提供了花椒油作為沾醬選擇之一，為每一口碰撞出不同凡響的味覺饗宴。餐後還可以到冰櫃為甜點的胃收尾，除了桶裝明治冰淇淋之外，還提供了多種口味的冰棒供客人選擇，大啖肉食後的沁涼，可謂火鍋店一大享受。

以上為有無外送為大家介紹厚舖涮涮鍋 plus+的美味餐點，相信看到此處的讀者已經忍不住手刀前往忠誠路的餐廳用餐了吧，但不要急！現在立刻拿起手機下載有無外送APP點餐，即能交由專業熟悉天母街巷的外送員，快速、安心地將餐點送至你的手上，本月下訂還可以享有新用戶滿500折250元的優惠，把新鮮海味打包送上餐桌！

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