《吃在天母》把自然盛上餐盤　「沃田辦桌」用味覺傳遞季節美好

圖、文／有無外送提供

沿著中山北路一段往七段駛去，如同流經台北的主動脈，從一分鐘跳動90下的市中心，一路流到末端枝微的近郊，座落於天母中山北路七段的「沃田旅店」，由全台灣302家農會與40家漁會所共同支持成立，彷彿城市中由農漁會所孕育的綠洲，旅店英文名Mellow Fields Hotel，具有柔和、溫煦的含義，中文取名「沃田」，也正是恰如其分。位於地下一樓的「沃田辦桌」則是旅店最主要的餐廳，為旅客端上來自各地的當季海產與蔬果食材，從室內裝潢的溫度，到木質餐桌上的擺放的佳餚，都體現了沃田想透過餐盤傳遞的理念－「天然、新鮮」。現在本土外送平台有無外送與「沃田辦桌」攜手合作，為大家深入廚房，將自然的風味即時送到你的手上。

蔥爆牛肉

作為台式熱炒的經典選擇，沃田辦桌也將他們的「蔥爆牛肉」放入了店家推薦的清單，不同於一般店家，沃田使用肥美多汁的厚切牛肉片，嫩而不柴，與切好的大蔥段與辣椒爆炒，鹹香調味十分下飯。

▲肥美多汁的厚切牛肉片，與切好的大蔥段與辣椒爆炒，鹹香調味十分下飯。

金沙豆腐

如果要在餐桌上找出台灣的味道，鹹蛋的鹹香古早味，或許會成為許多人第一個點名的選項。沃田的「金沙豆腐」將大塊雞蛋豆腐酥炸至金黃色，並將鹹蛋黃壓碎與蒜頭、蔥花等調味食材一同在鍋內拌炒，中和了酥炸的油膩，讓味覺更加明快、口感上更為豐富。

▲ 大塊雞蛋豆腐酥炸至金黃色，並將鹹蛋黃壓碎與蒜頭、蔥花等調味食材一同在鍋內拌炒，中和了酥炸的油膩。

宮保雞丁

眼看第一碗白飯即將見底，店家趕緊送上第二道肉類料理「宮保雞丁」，作為川菜餐廳、年菜菜單上的常客，沃田的宮保雞丁依舊能在熟悉的味道中脫穎而出，從辣香味濃的調味，到外酥內嫩的雞丁，每一口皆能吃到烹調的細膩。其中裡面選用的花生更是體現了店家對食材的堅持，因為足夠新鮮，讓每一粒花生都能咀嚼出喀拉聲響，並在齒縫間碎成一口的粉脆。

▲辣香味濃的調味，到外酥內嫩的雞丁，每一口皆能吃到烹調的細膩。

野菇娃娃菜

甫吃完幾道重口味的經典好菜，廚房為我們揮灑出餐桌上全新的色調，嫩芽般的黃綠色娃娃菜鋪墊在盤底，不同於其他餐廳的做法，沃田的「野菇娃娃菜」勾芡也處理的恰到好處，並沒有過多湯湯水水，而是保留更多食材的純粹。娃娃菜的上方淋上一根根出水芙蓉般的野菇，吃一口是清爽解膩，再吃一口即是幸福。

▲野菇娃娃菜勾芡也處理的恰到好處，並沒有過多湯湯水水，而是保留更多食材的純粹，上方淋上一根根出水芙蓉般的野菇，清爽解膩。

海鮮芋頭米粉湯

最後的壓軸料理，則是有鎮店之寶封號的「海鮮芋頭米粉湯」，作為辦桌菜色，沃田的海鮮芋頭米粉湯盡責地傳遞出熱鬧與豐盛，湯內的配料有酥炸過後熬煮至鬆軟的芋頭塊、新鮮的海產包含魚片、蛤蜊、鮮蝦，最後放入幾顆魚丸與肉絲，裡頭的米粉也煮的恰到好處，Q軟不韌亦不會過於軟爛，再杳一碗鮮美濃郁的高湯，大口喝下食材遺留在湯頭中的美味，沃田的米粉湯，成功煮出了溫暖的餐桌記憶。

▲海鮮芋頭米粉湯內的配料有酥炸過後熬煮至鬆軟的芋頭塊、新鮮的海產包含魚片、蛤蜊、鮮蝦，最後放入幾顆魚丸與肉絲。

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