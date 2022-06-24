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《吃在天母》 瘋「麵」報到！天母人氣外送麵食店家大集合

圖、文／有無外送提供

六月的梅雨季，台北盆地盛滿了雨水，外送訂單也如庭園的花灑，與城市的風雨一同奔走。根據有無外送統計天母地區外送訂單，其中麵食類餐點占了總訂單數量的6成以上，彷彿宣告時代走入傳統白米文化的叛逆期，也成為天母人獨到的飲食顯學，以下為大家端上四道餐桌上人氣的外送麵食餐點，一探究竟這些小麥麵粉揉合成的美食密碼。

LA PASTA 義麵屋｜牛肝菌鮮菇黑松露起司義大利麵
位於天母東路的「LA PASTA 義麵屋」，自2001年於天母發跡，以不同種類的醬料、麵條、主食，排列組合出無數種美味的義大利麵，多元的餐點選擇，讓每一位走入餐廳的消費者目眩神迷。點一盤「牛肝菌鮮菇黑松露起司義大利麵」，餐盤中奶油裸粉點綴深咖啡色的季節鮮菇，絲綢般順口的白醬在齒縫間穿梭自如，與松露濃厚的香氣層層疊加，簡約淡雅的口味難以忘懷。

瘋「麵」報到！天母人氣外送麵食店家大集合（圖／業者提供）

▲牛肝菌鮮菇黑松露起司義大利麵，絲綢般順口的白醬在齒縫間穿梭自如，與松露濃厚的香氣層層疊加。

蝸牛義大利餐廳｜松露松阪豬細扁麵
一道料理的美味，除了肉眼所及的食材，更重要的往往是看不見的底蘊——耐心、美感。一腳踏上「蝸牛義大利餐廳」的台階，店內的輕裝潢即說明了餐廳對於氣氛的講究，更不用提及對於餐點的用心與專注。店內招牌「松露松阪豬細扁麵」麵體彈牙嚼勁，松阪豬肉片煎炒至邊緣微脆焦香，松露油作為每一口的伏筆，嚥下皆是驚喜。

瘋「麵」報到！天母人氣外送麵食店家大集合（圖／業者提供）

▲ 松露松阪豬細扁麵麵體彈牙嚼勁，松阪豬肉片煎炒至邊緣微脆焦香，松露油作為每一口的伏筆，嚥下皆是驚喜。

忠誠牛肉麵｜半筋半肉牛肉麵
話鋒一轉，將靈魂交換回台灣這片土地，德行東路上的「忠誠牛肉麵」則成了傳統麵食文化的守衛者，點一碗大碗的「半筋半肉牛肉麵」，黃豆發酵分解成胺基酸，部分油脂再犧牲成濃郁香醇的酯類，紅燒湯底的鹹香即是一場浪漫的化學反應，大塊的牛肉塊喚起咀嚼肌，搭配麵條、酸菜一口接著一口，濃厚的台式韻味齒頰留香。

瘋「麵」報到！天母人氣外送麵食店家大集合（圖／業者提供）

▲ 紅燒湯底的鹹香即是一場浪漫的化學反應，大塊的牛肉塊喚起咀嚼肌，搭配麵條、酸菜一口接著一口，濃厚的台式韻味齒頰留香。

北投魷魚｜魷魚羹麵
若「忠誠牛肉麵」的紅燒湯頭是轟轟烈烈的噬愛，「北投魷魚」的羹湯則可謂青梅間的兩小無猜。使用新鮮生魷魚取代魚漿，北投魷魚的「魷魚羹麵」鮮美清甜，吃得到大海、吃得到夏天。軟嫩的麵條作為基底，耦合程度恰到好處，不至於喧賓奪主，也不擔心格格不入，每一口都是熟悉的古早家鄉味。

瘋「麵」報到！天母人氣外送麵食店家大集合（圖／業者提供）

▲ 北投魷魚的魷魚羹麵鮮美清甜，軟嫩的麵條作為基底，耦合程度恰到好處，每一口都是熟悉的古早家鄉味。

以上為有無外送為大家端上桌的「天母人氣外送麵食」，現在拿起手機下載有無外送APP點餐，即能交由專業熟悉天母街巷的外送員，快速、安心地將餐點送至你的手上，本月下訂還可以享有新用戶滿500折250元的優惠，看完是否也想淋一場大快人心的瘋「麵」雨了呢？
 

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有無外送美食外送天母麵食

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