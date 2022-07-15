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《吃在天母》不只是「飯飯」之輩！天母人的飯類餐點口袋名單大公開

圖、文／有無外送提供

傍晚的顏色，是兒時放學後暖橘暈染灰紫色的晚霞，和一進門餐桌上昏黃的燈光，一道道菜餚在桌上拼成客家花磚似的，旁邊擺上熱騰騰的白飯，筷子穿梭在霧白氤氳的熱氣中，一口飯與一口菜的交替，吃「飯」的回憶，是回家的味道。根據有無外送統計天母地區外送訂單，其中飯類餐點占了將近總訂單的 4 成，以下為大家介紹四道人氣外送飯類訂單，讓一個人的餐桌，也能吃出家的味道。

#1 塗姆埔里小吃：特製豬油拌飯

在天母深根超過30年，「塗姆埔里小吃餐廳」以傳統的料理技法、新鮮的食材與家常的美味在天母眾多美食餐廳中佔有一席之地，店內沒有過於華麗的裝潢，一張張木質餐桌散發溫暖古早的韻味。菜單上以台式桌菜為主，點數道店內招牌菜——「酥骨豬腳」、「白斬土雞」等，再點一碗主廚推薦的「特製豬油拌飯」，白飯淋上一層豬油蔥醬，燈光下的豬油在白飯上宛如粼粼波光一閃一閃，不管是配菜或是單吃，每一口都是傳統美味。

▲▼吃在天母,天母,口袋名單,飯類,有無外送,小吃,餐廳。（圖／有無外送提供）
▲塗姆埔里小吃餐廳以傳統的料理技法、新鮮的食材與家常的美味在天母眾多美食餐廳中佔有一席之地。

#2 金蓬萊遵古台菜餐廳：烏魚子炒飯

說到台式風味，不得不提到天母著名的米其林摘星餐廳「金蓬萊遵古台菜餐廳」，每一道料理從擺盤、食材以及味道都吃得到精緻與用心。除了經典「蓬萊排骨酥」、「五柳枝魚」、「佛跳牆」等必點菜，店家推薦飯類可以選擇「烏魚子炒飯」作為主食，整塊整塊的烏魚子切丁鑲嵌在粒粒分明的金黃炒飯中，軟嫩嚼勁的口感讓炒飯多了獨特的驚喜，鹹香鮮美的海味則在舌尖漫延。

▲▼吃在天母,天母,口袋名單,飯類,有無外送,小吃,餐廳。（圖／有無外送提供）

▲烏魚子炒飯整塊整塊的烏魚子切丁，鑲嵌在粒粒分明的金黃炒飯中。

#3 金仙蝦捲飯：蝦捲飯

走出餐廳的氣派，回到巷口的平價幸福，作為外送訂單的人氣餐點，「金仙蝦捲飯」用各式豐盛飯菜料理提供每一位繁忙的都市人滿滿元氣！「蝦捲飯」的白飯淋上鹹香滷肉汁，每吃一口都能感受到豐富的膠原蛋白滯留在雙唇之間，一根根蝦捲整齊坐臥在白飯上，旁邊點綴均衡的配菜，把家常餐桌的記憶承裝在小小的餐盒之中。

▲▼吃在天母,天母,口袋名單,飯類,有無外送,小吃,餐廳。（圖／有無外送提供）

▲蝦捲飯的白飯淋上鹹香滷肉汁，每吃一口都能感受到豐富的膠原蛋白滯留在雙唇之間。

▲▼吃在天母,天母,口袋名單,飯類,有無外送,小吃,餐廳。（圖／有無外送提供）

▲蝦捲蝦仁Q彈鮮甜，一根根坐臥在白飯上。

#4 LA PASTA 義麵屋：大麥松阪豬佐青醬燉飯

若有人形容法國料理是巧言令色的百變女郎，那義式料理則像是天真浪漫的田園姑娘。天母東路上的「LA PASTA 義麵屋」將各式醬料、飯麵主食與多元配料，透過主廚的細心烹調，傳遞出食材的美好，本次推薦餐點為主廚招牌「大麥松阪豬佐青醬燉飯」，溫潤的青醬奶油作為整體味覺的主調，搭配濕潤燉飯主食，再鋪上軟嫩松阪豬肉片，親和力十足的美味輕鬆擄獲大人小孩的味蕾。

▲▼吃在天母,天母,口袋名單,飯類,有無外送,小吃,餐廳。（圖／有無外送提供）

▲大麥松阪豬佐青醬燉飯，親和力十足的美味輕鬆擄獲大人小孩的味蕾。

以上為有無外送為大家整理的「天母飯類餐點口袋名單」，現在立刻拿起手機下載有無外送APP點餐，即能交由專業熟悉天母街巷的外送員，快速、安心地將餐點送至你的手上，本月下訂還可以享有新用戶滿500折250元的優惠！讓一個人的餐桌，也能擁有家的味道，再忙再累也記得要好好吃「飯」。

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