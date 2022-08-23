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《吃在天母》法國菜的浪漫　吃了PAP'S 法式餐館就知道

圖、文／有無外送提供

走入天母忠誠路的巷弄，黑色的雨棚與圓形招牌印入眼簾，招牌寫著「PAP'S 法式餐館」，減去預想中氣派華麗的裝潢，餐廳外木製的台階一層一階走出了法式鄉村的生活樣貌。如果使用二分法區分法國菜，可分成上等烹調的法式宮廷菜，以及平易近人的溫馨田園家鄉菜，PAP'S 法式餐館屬於後者，華僑老闆自小在法國成長，傳承了法式料理對食材的堅持，亦捎來了道地特色的味道。現在本土外送平台有無外送與PAP'S 法式餐館合作，讓法式料理的美好輕鬆送上你的桌邊。

#主廚精選塔帕斯拼盤
作為法國經典開胃菜之一，PAP'S 法式餐館的塔帕斯拼盤有兩種與四種口味的選項提供客人選擇，點了四種配料的組合，現烤酥脆的法式麵包切片上扒附了鯷魚、辣火腿、番茄拔絲豬肉、法式白醬燻雞四種主餡料，將麵包湊近嘴邊，即可聞到法國麵包的麵包香與配料完美耦合，鬆軟的麵包中心與每一個食材如同戀愛的化學反應，第一口是驚喜，第二口是幸福。

法國菜的浪漫　吃了PAP`S 法式餐館就知道（圖／有無外送提供）

▲主廚精選塔帕斯拼盤，法式麵包切片上有鯷魚、辣火腿、番茄拔絲豬肉、法式白醬燻雞四種主餡料。

#焗烤起司馬鈴薯牧羊人派
對法式料理的啟蒙，許多人都是那一部經典的動畫電影《料理鼠王》，看著小米一口咬下起司磚，再同時吃下另一手的草莓，口中已碰撞出絢爛的花火。PAP'S 法式餐館的焗烤起司馬鈴薯牧羊人派重新復刻了腦海中的美食印象，主廚將豬肉末調味後拌入綿密鬆軟的馬鈴薯泥，再鋪上濃厚的起司一起烘烤，旁邊還有佐上新鮮的生菜沙拉作為配菜解膩，每一個看似簡單的食材堆疊、融合與沈澱，即在盤中奏出一首華麗的交響曲。

法國菜的浪漫　吃了PAP`S 法式餐館就知道（圖／有無外送提供）

▲焗烤起司馬鈴薯牧羊人派將豬肉末調味後拌入綿密鬆軟的馬鈴薯泥，再鋪上濃厚的起司一起烘烤。

#奶油松露菌菇鮮蔬燉飯
如同一般人對於法國料理的印象，奶油松露箘菇鮮蔬燉飯的每一口都蘊含了法式料理的優雅。奶香的細緻質地，彷彿自己的舌頭赤腳踩在柔軟絲絨的地毯上，味蕾被小心翼翼地包覆，松露調配的比例也恰如其分，不至喧賓奪主，亦不會過於黯淡，搭配當令時蔬配著嚥下，稀釋了口中黏滯濃膩的奶油味，重新喚起味覺來享受主廚用心的手藝。

法國菜的浪漫　吃了PAP`S 法式餐館就知道（圖／有無外送提供）

▲奶油松露箘菇鮮蔬燉飯的每一口都蘊含了法式料理的優雅。

#美國特選沙朗牛排
最後的壓軸，則是啖肉族的重頭戲，不同於美式豪爽的大火炭烤牛排，法式的烹調仍略帶矜持與優雅，將牛肉的熟度控制在5分，保留住肉質的原味與油脂水分，咬下口感帶有嚼勁卻不乾柴，即使是本身油花較少的沙朗部位依舊能夠吃到柔嫩與油脂香氣，旁邊的配菜使用現炸薯塊、薯片與田園沙拉，為整道料理畫龍點睛。

法國菜的浪漫　吃了PAP`S 法式餐館就知道（圖／有無外送提供）

▲ 美國特選沙朗牛排熟度控制在5分，保留住肉質的原味與油脂水分，帶有嚼勁不乾柴。

以上為有無外送為大家介紹PAP'S 法式餐館的料理，動動手指就能在家中享受道地的法式料理，現在立刻拿起手機下載有無外送APP點餐，即能交由專業熟悉天母街巷的外送員，快速、安心地將餐點送至你的手上，本月下訂還可以享有新用戶滿500折250元的優惠！

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