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《吃在天母》「天母德行東路」美食懶人包！精選3間平價經典台味小吃

圖、文／有無外送提供

天母人的生活記憶，除了美僑與日僑學校捎來的異國風情、榮獲五星市集美譽的士東市場，以及坐擁三間百貨公司的購物選擇外，不得不提位於天母正中心的「德行東路」。德行東路作為士林區天母東西向主要道路之一，除了豐富的生活機能外，這裡也是天母平價美食的一級戰區。以下為本土外送平台有無外送為煩惱三餐的小資族精選的3間價位平易近人、高評價台灣味小吃，沒吃過的話別說你住過天母！

#1 金仙蝦捲飯：老牌名號的經典口味

說到金仙蝦捲飯大家應該都不陌生，金仙的名號在台北街頭屢見不鮮，從「金仙魚丸」、「金仙滷肉飯」到「金仙蝦捲飯」，每間分店口味不盡相同也各有擁護者，今天不用跑到台北市，位於德行東路就能吃到傳統好吃的炸蝦捲！德東店一份蝦捲有三條，外皮酥脆紮實，一口咬下還可以聽到現炸的酥脆聲響在耳際響起，蝦捲內包的蝦仁Q彈鮮甜，魚漿餡中點綴荸薺增添爽脆口感，一口單吃原味，一口沾下店家準備的黃芥末醬，雙重味道讓人大呼過癮。

▲「天母德行東路」美食。（圖／有無外送提供）

▲德東店的蝦捲蝦仁Q彈鮮甜，魚漿餡中點綴荸薺增添爽脆口感。

除了炸蝦捲外，主食還有各式飯類便當或單點的滷肉飯可以享用，飯上都會淋上店內招牌滷肉，滷肉醬汁香味撲鼻，肥肉吃起來黏口卻不油膩，反而有淡淡的甜香，吃完唇邊還會帶有黏黏的膠質感，銅板價的美味讓人一口接著一口。

▲「天母德行東路」美食。（圖／有無外送提供）

▲滷肉飯肥肉黏口不油膩，吃完唇邊還會帶有黏黏的膠質感。

金仙蝦捲飯
 地址: 台北市士林區德行東路78號
電話: 02-28335126
營業時間: 10:30–20:00 (六公休)

#2 忠誠牛肉麵：Google評分高達4.4的口碑美食

用餐時間一到，往德行東路的人群匯聚處看去，一定會看到「忠誠牛肉麵」微微褪色的赤紅色招牌。作為Google的高評分美食，每一則評論中都不忘提到忠誠牛肉麵的牛肉塊有多「大」。點一碗店內招牌的「半筋半肉牛肉麵」，湯裡大約會有五到六塊的牛肉，滿滿的肉量幾乎蓋住了碗裡所有的麵，即便點小碗，吃起來也十分有飽足感。牛肉塊用筷子一撕即開，放入口中就能感受到熬煮多時的軟嫩，肉汁緊緊鎖在肉中讓肉質不致乾柴，筋的部分Q彈有嚼勁增添幾分口感，再舀起一口微辣的紅燒湯頭配著喝下，濃郁的香氣與牛肉在口中碰撞出難忘的味道。

▲「天母德行東路」美食。（圖／有無外送提供）

▲忠誠牛肉麵的牛肉塊以「大」聞名，肉量幾乎蓋住了碗裡所有的麵，吃起來也十分有飽足感。

除了牛肉麵，店家也有滷味小菜供顧客選擇，點一盤經典的海帶豆乾與豬頭皮，每一塊都能品嚐到甜鹹的滷汁香氣，入味但不死鹹，搭配蔥花和醬油膏更加提味涮嘴。

▲「天母德行東路」美食。（圖／有無外送提供）

▲忠誠牛肉麵的滷味拼盤，滷汁入味讓人筷子停不下來。

忠誠牛肉麵
 地址: 台北市士林區德行東路80號
電話: 02-28318157
營業時間: 11:15–19:30 (日、一公休)

#3 北投魷魚：懷舊小店吃出在地古早味

若想感受木質懷舊感的用餐氛圍，則不可錯過德行東路上的「北投魷魚」。店裡販售品項從羹類、滷肉飯到小菜應有具有。點一碗招牌「魷魚羹」，湯底味道濃郁鮮甜，有別於其他小吃攤的魷魚，店家選用生魷魚取代魚漿，讓每一口都帶有脆勁口感。

▲「天母德行東路」美食。（圖／有無外送提供）

▲北投魷魚羹使用生魷魚取代魚漿，鮮美甜味更加出色。

若單吃魷魚羹還不夠，也可搭配店內的「滷肉飯」做為主餐。北投魷魚的滷肉飯選用肥瘦分佈平均的滷肉塊，肥肉的地方Q軟、油而不膩，瘦肉部分也不會乾柴，屬於大多饕客喜愛的口感。沒有覆蓋到滷肉的地方也為顧客淋上滿滿的肉汁，讓每一口都能吃到台灣傳統美味。

▲「天母德行東路」美食。（圖／有無外送提供）

▲北投魷魚的滷肉飯肥瘦分佈平均，屬於大多饕客喜愛的口感。

另外是店內的「招牌紅燒肉」，做為小吃店固定班底，北投魷魚的紅燒肉完全不輸前面的主食。店家貼心準備「瘦肉」與「肥肉」兩種選項供顧客挑選自己偏好的口味。外層表皮香酥多汁且不帶油耗味，燒肉部分即使選擇全瘦肉也不老不柴，反而是帶有嚼勁與微微油脂的口感，不論內用或是外帶/送，都能將外脆內彈的美味完美呈現在餐桌上。

▲「天母德行東路」美食。（圖／有無外送提供）

▲招牌紅燒肉外層表皮香酥多汁，不論內用或是外帶/送，都能將外脆內彈的美味呈現在餐桌上。

北投魷魚
 地址: 台北市士林區德行東路96號
電話: 02-28320638
營業時間: 11:00–22:00

有無外送精選以上三間德行東路上的平價小吃，隨著疫情逐漸升溫，有無外送讓宅家不出門的你，也能夠擁有享受美食的機會，現在立刻拿起手機註冊還可享有新用戶滿500折250元的優惠，讓專業且熟悉天母地區街道的外送員將美味原封不動地送到顧客手上，在家也可以品嚐到天母的平價在地美食！

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有無外送天母德行東路美食平價外送

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