ET專訪／單挑陳其邁「暖男」柯志恩：我是溫柔　自揭深陷2困境

▲2022高雄市長選舉，國民黨柯志恩對上民進黨陳其邁 。（合成圖）

採訪：吳奕靖、賴文萱、許宥孺、許展溢



文／吳奕靖

高雄市長選舉進入倒數百天，國民黨參選人柯志恩接受《東森新媒體ETtoday》專訪，個性爽朗又在大學教書的她，訪問過程絲毫不做作，面對媒體鏡頭也毫不掩飾的發出大笑，在一個小時的專訪當中，她坦言自己目前選舉的兩大困境，就是「國民黨沒錢」，和坦然面對高雄市民對她不夠熟悉，還以為柯文哲（柯P）要來選。不過她強調，自己也是「柯P」，是認知心理學的教授，針對陳其邁被外界稱為「暖男」，她直接嗆說：「我不相信」。

3日下午兩點還沒有到，柯志恩提前進到國民黨高雄市黨部的直播室，她跟前任高雄市長韓國瑜一樣，不挑選其他地點，就把這裡作為競選總部，看到《東森新媒體ETtoday》一口氣派出4名記者前來專訪，曾經也是媒體人的她絲毫不做作，甚至還說「你們家的記者都這麼年輕嗎」？而且還跟記者說「任何題目都可以問」，她就是這麼大剌直率，所以自己常得罪人不知道，透過這次專訪，她要說「請大家多包涵」。

▲2022高雄市長選舉，國民黨參選人柯志恩接受《東森新媒體ETtoday》專訪。（圖／記者吳奕靖攝）

▲柯志恩強調自己也是柯P，同時也不相信陳其邁是暖男。（圖／記者吳奕靖攝）

柯志恩在1個小時的專訪當中，面對記者賴文萱的提問，從如何解決年輕人北漂？陳其邁「暖男形象」是否都靠包裝？高雄人不認識你以及韓國瑜會不會出面輔選，是加分還是扣分等辛辣問題，都一一回答。她在訪問當中，多次提到自己的團隊成員都是找年輕人，她也提到找來的年輕人當中有些並非是支持「國民黨」，他們都是為了挺自己才參加選戰。

柯志恩面對陳其邁的口號「兩年拚四年」，她毫不諱言的說「這是基本門檻，侯友宜、盧秀燕有很不認真嗎？也是認真、緊緊緊，兩年拚四年是這樣子的嗎？」柯志恩強調雖然韓國瑜在市長任內跑去選總統，不過李四川帶領的團隊有沒有做事？她自己走訪高雄，還是有很多人稱讚鋪的柏油路很好。

她強調「兩年拚四年」這個口號對韓團隊很不公平，而且現在陳其邁「說兩年拚四年，我也可以質疑啊！你這四年拚出了什麼？我們的公安、我們四年拚出火災死亡人數最多、我們酒駕數字是兩年拚出了最高數字，所以這樣講不公平」，所以她說「認真不是陳其邁認真，是做市長的人，我相信所有連任的縣市長，特別是我們六都的市長都很認真，這是市長的基本態度、基本門檻，我來當市長也是這種態度」。

▲柯志恩接受《東森新媒體ETtoday》專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

柯志恩也首度提到自己跟陳其邁的關係，她說「我跟他的關係也算是不錯」，她也分享自己在立法院跟陳其邁是同事，曾經在高鐵站坐車的時候，他也會順道送我一程，他就可以是一個朋友，不過「你問他是不是溫暖？他大概也會跟你苦笑一下，我也不覺得，你可以說他做事情會要求，可是那個『暖』字，看你怎麼定義吧！我以前常開玩笑，像我講話這麼快速，像虎媽一樣，這樣啪啪啪，我說他叫溫暖，我叫溫柔，我都不相信」。