公仔卡娃娃機洞口…兄弟檔「連2挖」　還換走大隻海賊王

▲兄弟檔看到目標物卡在洞口，竟直接徒手挖出來。（圖／讀者提供）



記者許展溢／高雄報導

高雄苓雅區武廟路一間夾娃娃機業者，發現店內擺放的公仔少了，調閱監視器看到有兩名男子以徒手方式拿走，警方獲報進一步調查發現是30、25歲的許姓兄弟檔，原因竟是玩了好幾次都落空，最後乾脆用挖的，還挖了2次，再換走機台上的大娃娃。

苓雅分局福德二路派出所員警2日接獲民眾報案，表示自己的娃娃店公仔不見了，調閱監視器後發現8月30日晚間有兩名不明男子以徒手方式，從娃娃機洞口伸手進去挖取娃娃機台內的盒裝公仔2隻，然後再用這挖取得手的2隻公仔放機台上，假裝以「以物換物」的方式，拿走機台上的大公仔。

▲兄弟檔還將機台上的海賊王公仔換走。（圖／讀者提供）



員警獲報後，擴大調閱過濾數十支監視器影像，立即掌握2名竊嫌的特徵並沿著竊嫌離開的路線沿路追查，在9月5日循線查獲2名涉案男子到案說明。警方指出，2名許姓竊嫌為兄弟檔，知道自己犯行已被發現後，坦承竊盜犯行不諱，並將所偷取之贓物公仔交給警方。

警方表示，許姓兄弟檔投幣花錢玩了數次娃娃機，全都落空，看到目標物已經在洞口，就差那臨門一腳，認為這樣就算夾到了，只是在洞口卡住，於是起了貪念，以取巧的方式徒手將1隻公仔挖出來。兄弟檔後來又看到機台遊戲規則，夾取任意2隻公仔即可換取機台上的大公仔1隻，2人於是又徒手再挖出另1隻公仔，隨後以竊取得手的2隻公仔，將機台上方大公仔換走。

警方提到，兩兄弟目前都沒有工作，也都沒有前科，訊後依竊盜罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

▲▼兩兄弟偷公仔的過程，全被店裡的監視錄影機拍了下來。（圖／讀者提供）

