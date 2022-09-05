等了12年！雲門舞集來了　9／10彰化過中秋節

▲雲林舞集9月10日到彰化演出。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

睽違12年！2022「國泰雲門隨行吧-雲門戶外公演」，將於9月10日（星期六）中秋節當晚7時30分在彰化縣立體育場登場演出「霞」，並增加動畫、投影、線條等方式呈現，本次表演也特別運用日本音樂家清水靖晃改編巴赫的《無伴奏大提琴組曲》樂聲，與縣民共度中秋假期。

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縣府今(5)日上午在中庭舉行活動宣傳記者會，彰化縣長王惠美、國泰金控代表協理萬國興、雲門舞集藝術總監鄭宗龍等人與會，共同邀請民眾前來參加，活動免票入場，期待透過雲門舞集藝術總監鄭宗龍的最新舞作《霞》，帶給觀眾一道溫暖的霞光。

鄭宗龍表示，自己是彰化子弟，雲門舞集及國泰集團合辦的公演已連續2年因疫情關係停辦，過去自1996年起在國泰金控長達27年支持下，在臺灣各地演出，今年決心要再來舉辦，感謝彰化縣政府、國泰金控的協助，讓民眾來感受舞蹈美妙之處，最新舞作《霞》是從天光雲彩的變化而成的構思，希望帶給觀眾全新感受。

縣長王惠美表示，好事多磨，原本雲門舞集在2020、2021年就要在彰化演出，受到疫情影響，終於在今年的中秋節可以跟大家見面。雲門舞集自12年前在彰化有大型公演後，近年來較少機會有大型的演出，因此，特別感謝施振榮先生協助牽線，也謝謝國泰金控的捐助，以及縣議會團隊，對於縣政預算的支持。

王惠美強調，未來9月9日在鹿港體育場有一場演唱會，9月10日在體育場有雲門舞集，歡迎大家中秋節來彰化，一起感受到雲門舞集的魅力。雲門舞集戶外公演2010年第一次到彰化縣演出，這也是雲門舞集在疫情之後的第一場戶外公演，期待藉此激勵人心，鼓勵民眾面對未來挑戰一起「勇敢向前行」。