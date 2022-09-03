疫情確實已經起來！王必勝示警：連三週上升　2數字看幅度再擴大

▲指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

國內疫情再起，因應變異株不斷出現，國際疫苗廠也持續研發次世代疫苗。不過，對於疫苗採購策略，中廣董事長趙少康質疑指揮中心僅購買原始株加BA.1的類型，認為「落後」其他國家。對此，指揮中心指揮官王必勝今（3）下午特地上火線澄清，並列舉2數字強調，「疫情確實已經起來」，尚未完成施打疫苗的民眾盡快接種。

次世代疫苗採購策略引發爭議，指揮中心假日特地召開記者會說明。王必勝拿出3張手板強調，目前決定優先採購雙價疫苗的原始株+BA.1類型原因在於資料完整，且數據顯示對於Omicron現存變異株都有相當不錯的效果。而與莫德納採購合約部分也保留了「原始株+BA.5」的購買空間，若有進一步進展，也會持續關注並與廠商保持連繫。

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王必勝強調，這週確診數已經累計21.2萬，相較於上週的17.2萬上升了23.1%，「連三週上升」且幅度擴大，顯見疫情確實已經起來。

王必勝語重心長的說，可以思考要施打疫苗的原因，某部分是預防感染，但更為重要的是不要受到重症及死亡的侵襲，而這也取決於疫情來臨時，要及時接種疫苗。他也澄清，指揮中心從未逼迫任何人施打疫苗，要想等待雙價疫苗施打的人也沒問題，但重點在於不應以訛傳訛。