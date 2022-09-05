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基隆+433！專責病房空床率65.4%　嬰幼童BNT疫苗「這2天」施打

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心5日公布國內本土病例，新增2萬3931例，其中基隆新增433例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率持續超過六成；因颱風暫停辦理幼兒疫苗集中接種，將延至9月17、18日在基隆港務分公司開設6個月到5歲幼兒BNT大型接種站，未接種疫苗的長者、幼兒，不建議參加聚會，守護社區健康防線。

林右昌表示，中秋連假將至，民眾聚會交流增加，呼籲配合防疫規範，外出要戴好口罩、手部勤清消，和不特定人士保持社交距離，未接種疫苗的長者、幼兒，不建議參加聚會，守護社區健康防線。

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▲0905基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

衛生局提醒，疫苗接種是防疫工作重要環節，6個月到5歲幼兒接種疫苗，降低重症風險及MIS-C發生機率，可至本市合約醫療院所預約接種疫苗，及早形成孩子保護力。

有關基隆市疫情部分，本市今日433名確診人數中，外縣市通報73例，佔16.86%；其中女性234人、男性199人；若以年齡別區分，45-54歲有62人最多，占14.32%，其次為35-44歲有60人，占13.86%；至於75歲以上的長者有27人、65-74歲有43人、6歲以下有26人。

▲0905基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房78床，目前收治27人、空床51床，空床率65.4%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症3名、中症2名、輕症8名；部立基隆醫院，輕症14名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估15萬2708人，利用快速通道的有4萬0876人，有8萬5289人完成健康條件審核，符合資格已派案6萬5260人，條件不符合則有2萬0029人。

▲0905基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

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