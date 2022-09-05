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大陸 大陸焦點 特派現場

搭氫氣球「打松果」繩索鬆掉　工人「越飄越高」不見了！

記者蔡紹堅／綜合報導

黑龍江省牡丹江海林市山市鎮4日傳出，有兩名工人搭乘氫氣球在高空「打松果」時，由於地面夥伴操作失誤，導致兩人隨風飄走失蹤。根據陸媒報導，其中一人很快就下到地面了，另一名失蹤的人也在晚間自行完成降落，目前人已尋獲，身體都沒有大礙。

從網路上流傳的影片可以看見，高空上有一個氫氣球在飄動，綁著一個籃子，而地面上則是一片茂密的樹林，有人大喊著，「氫氣球上面有人啊！」

根據《極目新聞》報導，山市鎮一名做山產生意的老闆透露，目前是當地山產大量上市的季節，有不少外地人受僱前來採收山貨，4日上午飄走的男子，是一名來幫親戚採松果的遼寧籍男子。

▼氫氣球越飄越遠。（圖／翻攝微博）

▲▼搭氫氣球「打松果」繩索鬆掉　工人「越飄越高」不見了！。（圖／翻攝微博）

當地一名保險銷售員也說，事發前當地一名劉姓男子曾找到她，為失蹤的那個氫氣球購買過保險，「失踪的遼寧籍男子是劉先生的小舅子。」

保險銷售員提到，9月4日上午8時左右，劉先生的小舅子和另外一名男子在氫氣球的吊籃裡作業，地面上沒有將氫氣球控制好，疑似繩索鬆脫，導致氫氣球隨風飄走，在中途，吊籃上的人打開了氣閥放氣，氫氣球曾經在一片林區降落過，吊籃上的一人下到地面成功脫困，氫氣球隨後又被吹走了，仍在吊籃上的另一人跟著氫氣球隨風飄走，「失聯人員曾經用手機發過一個定位，後來可能是手機沒有電了，就聯繫不上了。」

當地警方也證實，吊籃上一共兩人，一人為湖北籍，一人為遼寧籍，湖北籍男子已經到達地面，遼寧籍男子失聯。

9月5日上午11時許，海林市山市鎮政府值班室工作人員表示，失聯男子已經找到，身體沒有大礙，詳細情況暫不清楚，「9月4日晚上已經平安落地，但由於山區沒有信號，才沒有第一時間聯繫到。」

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