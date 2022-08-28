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獨／台北長腿妹騎機車環島　揹牌「徵男友」曝條件：女女可

記者吳奕靖／台東報導

現在年輕人真的很熱血！台北有兩名才20歲的女生相約騎車環島，到台東看熱氣球，她們在身上背了兩張紙板，除寫明自己環島中之外，還說自己是「單身」要徵男友，甚至不排斥女女戀，創新作風讓人真的很佩服她們的勇氣。

▲兩名21歲的女孩子相約騎車環島，來到鹿野看熱氣球，還不忘徵男友 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲兩名21歲的女孩子相約騎車環島，來到鹿野看熱氣球，還不忘徵男友 。（圖／記者吳奕靖攝）

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就在台東鹿野高台的熱氣球現場，《東森新媒體ETtoday》記者就看到兩個女孩正在欣賞熱氣球，不過他們身上背的紙牌讓人不得不多看幾眼，其中一塊牌子寫「徵男友」，也不排斥女女戀，記者看到這一幕忍不住好奇上前詢問，她們也很大方的說「是的！牌子沒有作假」。

▲兩名21歲的女孩子相約騎車環島，來到鹿野看熱氣球，還不忘徵男友 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲身高168公分的小劉（左）說明自己的徵友條件 。（圖／記者吳奕靖攝）

原來，她們兩個人是相約騎機車環島，從西邊往東邊走，經過台東已經是行程的第五天，剛好遇到鹿野有熱氣球，所以刻意轉到這邊，住上一晚一大早就來看熱氣球，2人感情好，也不顧記者正在訪問錄影，當場吐槽對方睡太晚，才會耽誤到看熱氣球升空的時間。

記者追問，她們身上寫徵男友的事，到底是真還是假？她們說一個真的在徵男友，另外一個是幫「母胎單身」21年的朋友爭朋友，同時為了表示自己的誠意，2人還把個人的IG寫在牌子上。而徵男友且「女女可」的小劉表示，單身8年左右，身高168公分，所以另一半的條件除了要比他高，超過170公分之外，同時要屬於可愛、呆萌系的。

▲兩名21歲的女孩子相約騎車環島，來到鹿野看熱氣球，還不忘徵男友 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台東鹿野熱氣球已經在8月15日落幕 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲兩名21歲的女孩子相約騎車環島，來到鹿野看熱氣球，還不忘徵男友 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鹿野熱氣球結束，但是高雄田寮熱氣球將在9月登場。（圖／記者吳奕靖攝）

台東熱氣球已經在15日結束，不過高雄熱氣球將在9月份登場，地點就選在田寮月世界，高雄市長陳其邁聽記者講述這個事之後，也開玩笑的說：「若是小劉沒有找到另一半，歡迎她這次來到高雄，也許緣份就是在高雄」，同時也說「更歡迎單身男女來到高雄一起參加田寮的熱氣球節，祝福他們能夠在高雄找到另一半，愛情可以升空高飛」。

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