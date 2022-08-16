接棒熱氣球嘉年華　全台首波高空跳傘表演鹿野高台登場

▲全台首波高空跳傘表演鹿野高台登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東空中休憩運動觀光再掀新頁，為期45天的台灣國際熱氣球嘉年華於15日晚盛大閉幕，眾所期盼的重頭戲高空跳傘表演也在16日正式接棒登場，預計在鹿野高台帶來連續10天的精采演出。

今日上午的全台首次高空跳傘表演，是由10名來自台灣、俄羅斯及烏克蘭的專業教練組成表演團隊，上演雙人傘、花式造型、飄旗進場、團隊接力、精準降落等精彩表演項目，跳傘好手在自由落體、傘具操控及團隊默等方面所展現的細膩專業技巧，尤其值得民眾細細品味觀賞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有別於軍事人員跳傘訓練及2009年世運會跳傘競賽，台東縣政府指出，為了呼應國人長期熱切渴盼參與高空跳傘運動的期待，此次表演是國內首度由民間業者全能量催生，正式為民間高空跳傘深耕發展跨出的第一哩路，對未來國內旅遊發展、空中運動休憩推廣及賽事人才培育，都格外意義非凡。

交觀處長余明勳現場也表示，為期10日的表演活動，從與安捷航空公司合作開始尋覓國內外專業教練、傘場評估、傘具引進、擬定跳傘活動安全規範及跳傘從業人員資格辦法、驗證試跳，再到最終完成中央機關審定，都在充分的準備下審慎進行，希望帶來給觀眾最高規格且安全的表演節目。高空跳傘表演從今天開始將持續到8/24結束，每日表演3梯次，預計跳出時間分別為上午7點45分、中午12點整以及下午3點30分，欲一睹為快的民眾，建議可及早入場。



安捷航空董事長高健祐特別指出：「我們早有心裡準備，帶頭走沒人走過的道路，肯定特別辛苦，但我們相信好事多磨，2年多的努力，如果能為台灣的民間高空跳傘埋下種子、打下基礎，相信一切都是值得的。」