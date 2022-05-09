開放加熱菸還是電子煙？　網友一面倒給了這個答案

▲《菸防法》修正引發網友討論。（示意圖）

記者徐政璿／台北報導

《菸害防制法》長達15年未修正，管制力道不足，立法院衛環委員會本月4日排審由行政院提出的修正草案，擔任召委的國民黨立委林為洲也透過臉書了解民眾態度，網友們的留言回覆則是呈現了一面倒的支持開放加熱菸的意向。

根據行政院提出的修正草案，將禁菸年齡提高至20歲，並納管加熱菸等菸草產品，同時禁止電子煙、加味菸及細支菸販售，菸品容器警示圖文標示面積由35％增至85％，並擴大禁菸場所且加重相關罰則。

立法院衛環委員會本月4日排審此案，林為洲於前一天透過臉書發文了解民眾意向，他列出三個選項：第一，禁電子煙、開放加熱菸；第二，雙禁電子煙、加熱菸；第三，一禁一開沒意見，但嚴格管理傳統紙菸。

▲《菸防法》修正，林為洲透過臉書詢問網友意見 。（圖／翻攝林為洲臉書）

對於林為洲的發文詢問，有不少網友在底下留言表示，回覆高達了將近500則，而多數的網友則是選了了支持一或三的答案。「加熱菸不燃燒，不產生焦油，只有極少二手煙，也對不抽煙的旁人好，應該盡速開放」、「1、3確實審查通過，不要再拖了」、「支持1、3，請加速審理！」此外，有網友則說，「希望開放加熱菸與電子煙」、「禁止完全沒意義，只是變檯面下一堆私貨流竄」。

不過，也有人認為應該全面禁止新興菸品，「全都禁」、「支持全面禁止各種菸」、「能夠減少二手菸的就是好政策」、「菸害防制不能只是口號，政府如果能幫我們透過修法管制，對於降低吸煙率一定也是有幫助的」，更有人認為為了避免公共危險，「駕駛途中吸菸的行為也應該要管一管」。

在5月4日審查法案的過程中，林為洲也說明，他的版本主要有兩個重點，一是「禁止菸品公開陳列、展示」，另一是「疑似未成年購買菸品者，應出示身份證明文件，未持有者商家不得販售」。

林為洲表示，禁止菸品公開陳列、展示，立法參考是2020年嘉義市政府衛生局為減少青少年吸菸誘惑，與萊爾富合作，每天早上7點到8點、傍晚4到5點，店家會蓋住櫃台背後香菸資訊。

另外，林為洲也堅持如有有疑似未成年購買菸品者，應出示身份證明文件，未持有者商家不得販售。他強調，這個立法參考是國健署委託消基會調查，去年4月到10月間，聘請年滿18歲的工讀生穿高中職學生制服，到全國各縣市的超商、大賣場、檳榔攤或雜貨店等一般商店購買菸品，測試店家是否會詢問消費者年齡或要求查看身分證件。

林為洲表示，上述兩條修法部長回答一支持一反對，他對陳時中支持他的條文內容予以肯定，在逐條審查時，會在跟衛福部討論條文內容，希望能盡快初審通過，送出衛環委員會。

不過，由於近日新冠疫情嚴峻，根據國民黨團﹑民眾黨團、時代力量立委等在與立法院長游錫堃交換意見時，建議本會期有可能因此不召開臨時會，甚至提前休會，因此這項在本會期初訂立的優先法案，能否在本會期針對新興菸品的管制結論，仍有待觀察。

▼林為洲提出《菸害防制法》修正案，盼將購菸出示證件入法。（圖／林為洲臉書）

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