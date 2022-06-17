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社會 社會焦點 保障人權

飛鏢店當掩護！他進口大陸煙油「分裝販售」　6個月獲利破百萬

記者邱中岳／台北報導

電子煙在台灣崛起，依據藥事法規定，電子煙油足以影響人體結構以及生理機能，為列管藥品，但是保七總隊第3大隊第1中隊卻查獲有不肖業者，涉嫌從中國大陸進口煙油，再分裝到各店面販售。

保七總隊第3大隊第1中隊調查，38歲的黃姓男子找來33歲的鄭姓、34歲的黃姓、以及31歲的簡姓男子等3人，在宜蘭、花蓮等地開設飛鏢機店，卻利用飛鏢機店當掩護，販售非法電子煙油。

▲▼警方查獲4人從大陸進口電子煙油，分裝後販售，訊後依規定送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方查獲4人從大陸進口電子煙油，分裝後販售，訊後依規定送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，38歲的黃姓男子為首，從中國大陸進口成分不明的大罐煙油，再交由33歲的鄭姓男子負責分裝成小瓶、煙彈等，最後鋪貨到飛鏢機店，由另外2人負責販售。

警方表示，黃男等4人從2021年12月開始經營，半年內不法獲利破百萬，依照股東佔股比例分配利潤，也起獲分裝機、大罐煙油以及標籤機等證物，訊後依藥事法送辦。

▲▼警方查獲4人從大陸進口電子煙油，分裝後販售，訊後依規定送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方兵分9路，查獲非法電子煙油、分裝器等證物，估6個月不法獲利破百萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方共計逮捕9人到案，其中黃嫌等4名主謀分別依6萬至12萬不等金額交保，另外5名員工以及相關人等則是請回，警方強調，依藥事法規定，電子菸油、菸彈，如含有尼古丁或其他足以影響人類身體結構及生理機能者，須以藥品列管，未經許可逕自輸入者，可處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。

保七總隊第三大隊呼籲民眾切勿購買未經許可之類菸品，造成食用後身體危害，警察機關將持續查緝，若有發現類似危法情事，請逕向本總隊檢舉，以杜絕不法情事發生。

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