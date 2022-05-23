菸品禁止公開陳列　業者擔憂反造成私菸猖獗

記者吳育玟／台北報導



立法院近日針對《菸害防制法》連番審查，其中有立委提出修法禁止菸品公開陳列販賣，不過國健署認為國情不同之下，修法立意良善但實務上窒礙難行，業者跟部分通路商也直指不可行，認為這項措施不僅會造成交易上的困擾，更會讓已經很嚴重的白牌菸問題進一步惡化。



立法院衛環委員會今日續審《菸害防制法》，該法是自2007年以來第一次進行全版本的修正，同時，本次修法也是史上最大規模，共有25個草案版本併案審查，草案內容五花八門，多是要對菸品進行更嚴格的管制，以降低菸害對於國人的威脅。



不過，國民黨立委林為洲提出的修法版本，主張規範未來菸品販售不得以公開陳列的方式，並要求購買菸品應以實名制方式進行。

林為洲表示，菸品陳列等於讓店家變相幫香菸打廣告，無法降低香菸的可近性。林為洲更以嘉義市政府和超商業者的合作舉例，唯有減少在超商獲取菸品訊息的比例，才能降低學童在超商獲取香菸的誘因。



不過，國健署於答詢時曾表示，由於國情不同，禁止香菸陳列在現行的社會上會遇到很多困難，儘管認同委員修法的精神，但仍不建議將禁止菸品陳列納入規範中。



通路業者就直指，禁止菸品陳列是一個完全無視社會現實的做法，因為市面上的菸品上百種，就連專營菸酒販賣的業者都不見得能逐一辨認了，更何況是各個通路的售貨店員？業者質疑，如果禁止陳列，那香菸是要都放在倉庫裡，等有人來買的時候再去倉庫拿貨嗎？如果該法案通過，未來勢必增加店員的工作負荷，更有可能造成無謂的交易糾紛。



對於實名制購買的主張，業者更是直呼不可行，「國內販售菸品的管道不是只有超商而已，還有菸酒專、雜貨店或檳榔攤，買菸如果要像口罩一樣實名制，那是要所有檳榔攤都去裝健保卡讀卡機嗎？還是要獨厚超商業者，只讓他們賣菸？」業者認為，立法委員修法應該要考慮到商品和產業屬性的不同，這樣的修法根本是不食人間煙火。



該業者也進一步指出，未來如果禁止菸品陳列，消費者無從得知貨架上是否還有原欲購買的菸品，部分不良業者可能謊稱該品牌的菸品都已售罄，改推薦消費者購買其他產品，反造成另類的廣告促銷問題，甚至有可能改以低價策略推薦走私的白牌菸，進一步使私菸問題更加惡化，對國人的健康形成更大的威脅。

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