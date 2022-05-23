　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

菸品禁止公開陳列　業者擔憂反造成私菸猖獗

▲▼抽菸,煙癮,香菸,老菸槍。（圖／翻攝自pixabay）

記者吳育玟／台北報導

立法院近日針對《菸害防制法》連番審查，其中有立委提出修法禁止菸品公開陳列販賣，不過國健署認為國情不同之下，修法立意良善但實務上窒礙難行，業者跟部分通路商也直指不可行，認為這項措施不僅會造成交易上的困擾，更會讓已經很嚴重的白牌菸問題進一步惡化。

立法院衛環委員會今日續審《菸害防制法》，該法是自2007年以來第一次進行全版本的修正，同時，本次修法也是史上最大規模，共有25個草案版本併案審查，草案內容五花八門，多是要對菸品進行更嚴格的管制，以降低菸害對於國人的威脅。

不過，國民黨立委林為洲提出的修法版本，主張規範未來菸品販售不得以公開陳列的方式，並要求購買菸品應以實名制方式進行。

林為洲表示，菸品陳列等於讓店家變相幫香菸打廣告，無法降低香菸的可近性。林為洲更以嘉義市政府和超商業者的合作舉例，唯有減少在超商獲取菸品訊息的比例，才能降低學童在超商獲取香菸的誘因。

不過，國健署於答詢時曾表示，由於國情不同，禁止香菸陳列在現行的社會上會遇到很多困難，儘管認同委員修法的精神，但仍不建議將禁止菸品陳列納入規範中。

通路業者就直指，禁止菸品陳列是一個完全無視社會現實的做法，因為市面上的菸品上百種，就連專營菸酒販賣的業者都不見得能逐一辨認了，更何況是各個通路的售貨店員？業者質疑，如果禁止陳列，那香菸是要都放在倉庫裡，等有人來買的時候再去倉庫拿貨嗎？如果該法案通過，未來勢必增加店員的工作負荷，更有可能造成無謂的交易糾紛。

對於實名制購買的主張，業者更是直呼不可行，「國內販售菸品的管道不是只有超商而已，還有菸酒專、雜貨店或檳榔攤，買菸如果要像口罩一樣實名制，那是要所有檳榔攤都去裝健保卡讀卡機嗎？還是要獨厚超商業者，只讓他們賣菸？」業者認為，立法委員修法應該要考慮到商品和產業屬性的不同，這樣的修法根本是不食人間煙火。

該業者也進一步指出，未來如果禁止菸品陳列，消費者無從得知貨架上是否還有原欲購買的菸品，部分不良業者可能謊稱該品牌的菸品都已售罄，改推薦消費者購買其他產品，反造成另類的廣告促銷問題，甚至有可能改以低價策略推薦走私的白牌菸，進一步使私菸問題更加惡化，對國人的健康形成更大的威脅。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

►久坐不腰痠就靠它！美姿調整椅銷售超過300萬個，不買嗎？

ET快訊
他戲弄獅子慘被死咬影片曝！　拔出剩「白骨」一根指節消失了
李芷婷跟男友直播吵架！　崩潰怒抖他「單身就玩3P」渣男史
Omicron攻腦「10歲重症童稱看到妖怪附身」　發病5天不
「快篩陽=確診」本週起全民適用！專家透露「2大放寬關鍵」
大谷翔平「特大號」第9轟出爐　達成日、美職通算150轟
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

菸品禁止公開陳列　業者擔憂反造成私菸猖獗

蕭美琴出席鄭達志追思禮拜　蔡英文：因意識形態訴諸暴力更顯不堪

防疫照顧假領不到薪水　蔣萬安提3點紓困：給予生活津貼

彰化民進黨部主委出爐　中評委楊富鈞小贏66票勝選

民進黨主委選舉結果一次看　正國會搶5席最多、英系居次

低薪、防疫亂象、供電不穩　江啟臣列蔡英文執政6大缺失

綠營大數據「疫情影響趨穩」　藍營聲量聚焦桃園內亂、徐巧芯違停

快訊／柯文哲自曝確診過程　「趁著這機會檢視防疫體系如何優化」

美國指台灣不會列入印太經濟架構　國安人士拋「觀察重點」

美指台灣不會列入印太經濟架構　外交部稱遺憾：未來仍會積極爭取

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

大胃王路路「怒封鎖吃貨豪豪」道歉了　他莫名被黑：是不是偷偷討厭我？

北市雙載機車闖紅燈　遭客運猛撞1死1傷

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

大媽逛展不滿服務咆哮　怒甩工讀生巴掌後逃離

重考衝刺49天上台大牙醫　正妹曝7重點：睡飽很重要

潔西卡努力學中文..姐姐教學笑歪　冬瓜萌唸成「冬花」乾脆比手畫腳XD

菸品禁止公開陳列　業者擔憂反造成私菸猖獗

蕭美琴出席鄭達志追思禮拜　蔡英文：因意識形態訴諸暴力更顯不堪

防疫照顧假領不到薪水　蔣萬安提3點紓困：給予生活津貼

彰化民進黨部主委出爐　中評委楊富鈞小贏66票勝選

民進黨主委選舉結果一次看　正國會搶5席最多、英系居次

低薪、防疫亂象、供電不穩　江啟臣列蔡英文執政6大缺失

綠營大數據「疫情影響趨穩」　藍營聲量聚焦桃園內亂、徐巧芯違停

快訊／柯文哲自曝確診過程　「趁著這機會檢視防疫體系如何優化」

美國指台灣不會列入印太經濟架構　國安人士拋「觀察重點」

美指台灣不會列入印太經濟架構　外交部稱遺憾：未來仍會積極爭取

波蘭總統杜達承諾：全力支持烏克蘭加入歐盟

3歲童染疫兩度急診「四肢抖動、頭後仰」　搶救60小時病逝

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

用同理心讓客戶感到舒服及溫暖　東森購物客服之星柯佳妤

分析指「性交」為猴痘主要傳染途徑！　英國估今爆更多病例

抗老又助減肥！營養師大推5種「紫色食物」讓你越吃越年輕

「全民快篩陽=確診」會撈出黑數　沈政男：看這周會不會破15萬

延長賽戲劇性滿貫砲　紅襪橫掃水手5連勝

李芷婷跟男友直播吵架！　崩潰怒抖他「單身就玩3P」渣男史

唐綺陽運勢／巨蟹遇「年下桃花」天蠍請發揮幽默感！天秤注意睡眠

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

政治熱門新聞

快訊／北市證實：柯文哲PCR確診

快訊／柯文哲自曝確診過程　「趁著這機會檢視防疫體系如何優化」

民進黨主委選舉結果一次看　正國會搶5席最多、英系居次

用郭董唾液機快篩陽　柯赴醫PCR

北市：蔡英文「暗崁」重要防疫資訊

蕭美琴出席鄭達志追思禮拜　蔡英文：因意識形態訴諸暴力更顯不堪

小朋友染疫怎麼辦？出現這些症狀一定要就醫　幼童確診8大QA一次看

美指台灣不會列入印太經濟架構　外交部稱遺憾：未來仍會積極爭取

防疫照顧假領不到薪水　蔣萬安提3點紓困：給予生活津貼

快訊／喉嚨不舒服！柯文哲快篩陽

陽性通知收不到？快檢查電話是否填對　完成兩件事才能觸發電子居隔單

美國指台灣不會列入印太經濟架構　國安人士拋「觀察重點」

綠營大數據「疫情影響趨穩」　藍營聲量聚焦桃園內亂、徐巧芯違停

注意！北捷明起調整各路線班距　平日離峰、假日時段影響最大

更多熱門

相關新聞

開放加熱菸還是電子煙？　網友一面倒給了這個答案

開放加熱菸還是電子煙？　網友一面倒給了這個答案

《菸害防制法》長達15年未修正，管制力道不足，立法院衛環委員會本月4日排審由行政院提出的修正草案，擔任召委的國民黨立委林為洲也透過臉書了解民眾態度，網友們的留言回覆則是呈現了一面倒的支持開放加熱菸的意向。

屏東市復興公園遭亂扔菸蒂　即日起加強取締

屏東市復興公園遭亂扔菸蒂　即日起加強取締

喬裝高中生買菸抽查違規竟37%　林為洲力主疑似未成年必須出示證件

喬裝高中生買菸抽查違規竟37%　林為洲力主疑似未成年必須出示證件

菸防法立院審議　反菸團群賢樓門口送玉米

菸防法立院審議　反菸團群賢樓門口送玉米

細支菸擬停止販售　癮君子：是要我選大包的吸更多焦油、尼古丁？

細支菸擬停止販售　癮君子：是要我選大包的吸更多焦油、尼古丁？

關鍵字：

菸害防制法菸品菸業

讀者迴響

熱門新聞

失眠吞B群…他試1週驚呼：有差耶！她推3種人要晚上吃

25歲女偶像MV突宣布「我要拍AV」！　下海原因曝光

白癡公主「送7年經紀人離職」痛哭

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

男星1歲兒「48小時反覆高燒」退不掉！崩潰衝急診

李國毅IG突黑屏！經紀人證實爺爺過世

營養師曝易引發胃食道逆流7 NG食物

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

台中妹租屋處狂冒黑色條狀物　內行一看嚇壞

這三上悠亞？　無P超近素顏曝光

10歲重症童稱看到妖怪　發病5天不治

他細看「發票中獎清冊」得獎者都有1共同點

猴痘擴散13國　打天花疫苗能預防

快訊／北市證實：柯文哲PCR確診

孟耿如認破水時「有點生氣難過」　曝孕後黃子佼1變化

更多

最夯影音

更多
黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉
工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

大胃王路路「怒封鎖吃貨豪豪」道歉了　他莫名被黑：是不是偷偷討厭我？

大胃王路路「怒封鎖吃貨豪豪」道歉了　他莫名被黑：是不是偷偷討厭我？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面