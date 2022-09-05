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遭禁運救柚農！花蓮擴大加工產業　收購800公噸提前去化

▲花蓮縣府從柚花季開始辦理評鑑及行銷活動，為今年文旦產銷期短提早佈署，希望能夠穩定文旦柚價格，保障農民收益。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣府從柚花季開始籌備評鑑及行銷活動，為今年文旦產銷期短提早佈署，希望能夠穩定文旦柚價格，保障農民收益。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

文旦柚為花蓮大宗農產之一，種植面積約佔全國總面積四分之一，產量約16000公噸，文旦柚產期將至，花蓮縣政府致力推廣文旦柚行銷，並積極輔導農會辦理展售及評鑑活動，縣府推廣文旦柚行銷不遺於力，從三月柚花季開始辦理相關行銷活動，目的就是為今年文旦產銷期短提早佈署，希望能夠穩定文旦柚價格，保障農民收益。

縣長徐榛蔚表示，今年文旦銷售期短農友可能會很辛苦，因此年初以來即提早執行各項文旦柚相關行銷計畫，包含柚花健走及路跑讓當地優美的環境深植遊客人心，讓民眾了解花蓮縣農產品的天然優勢，更藉以推廣文旦柚預購；另外也執行文旦柚產地餐桌輕旅計畫，邀請媒體人共赴瑞穗鄉，體驗柚花的延伸活動如採花製香、入菜等，配合瑞穗鄉公所辦理柚花小旅行，希望透過產地觀光旅遊，完整當地主題體驗活動，突出文旦柚花的附加價值，以吸引加工廠商進行產前去化，增加文旦附加價值。

▲花蓮縣府從柚花季開始辦理評鑑及行銷活動，為今年文旦產銷期短提早佈署，希望能夠穩定文旦柚價格，保障農民收益。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼縣長徐榛蔚赴產地了解文旦柚收成及產銷情形。

縣府今年七月邀集本縣各農民團體單位研商今年文旦柚行銷工作事項，並輔導各單位辦理文旦柚相關行銷活動，補助農會及公所至產期前每周都到雙北都會區辦理展售會以拓展客源，讓消費者在台北希望廣場、花博市集、建國花市、海山捷運站，就近就能買到花蓮文旦柚，也與瑞穗鄉農會合作辦理文旦評鑑，希望將花蓮文旦的好品質呈現給全台民眾。

農業處長陳淑雯說明，今年文旦柚遇中國突然禁運，縣府隨即邀集文旦柚加工業者，擴大文旦柚加工果採購，較去年400公噸增加至800公噸，提早去化銷售壓力。今年文旦柚行銷除了製作精美花蓮文旦柚型錄及辦理買箱送券的抽獎活動外，讓花蓮文旦柚形象廣告在高速公路T-BAR及捷運車站大型廣告露出，並邀請知名藝人廖科溢以產地餐桌模式形象推廣花蓮文旦，增加花蓮文旦知名度，更由網紅小健健以詼諧逗趣的橋段吸引消費者購買花蓮文旦的慾望。

▲花蓮縣府從柚花季開始辦理評鑑及行銷活動，為今年文旦產銷期短提早佈署，希望能夠穩定文旦柚價格，保障農民收益。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

此外，縣府也積極與通路業者溝通，讓產品在UBER EATS、東森電視購物及福委會平台上架，同時媒合企業團購，鼓勵農民自產自銷宅配，增進農民收益，縣府也將積極向農糧署爭取宅配運費補助，降低柚農自產自銷成本，增加動力拓展新的通路。在外銷部分，縣府鼓勵農民團體及外銷貿易商積極開拓中國以外市場，分別銷往新加坡、香港、日本等國外市場。為改變文旦柚為中秋節時令水果刻板印象，縣府正開發文旦柚食農教育桌遊，期從小開始，讓學童在遊戲中改變觀念，增加認識文旦柚生長知識與可應用的加工成品。

徐榛蔚說，本縣文旦柚行銷策略，節前透過各項行銷廣告、活動及採購媒合，擴大文旦柚採購及銷售，縣府也會持續爭取中央補助宅配運費，以鼓勵農民自產自銷，增進收益和穩定發展銷售市場；節後爭取農糧署，將無法銷售的大果全部收購，保障農民基本收益。

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