助陸女假結婚來台掏金！黑手男當4年「人頭老公」　下場吃牢飯

▲郭姓男子成人頭老公與大陸地區毛姓女子假結婚，讓毛女順利非法進入台灣，慘遭法院判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

慘！北市郭姓男子與大陸地區毛姓女子假結婚，毛女非法進入台灣後，則獨自租房生活，且每月支付郭男5000元至10000元作為報酬，前後共8次以「團聚」名義入境台灣。直到2020年專勤隊查訪時，遭揭穿假結婚。士林地院審結，依使大陸地區人民非法進入台灣地區罪，判處郭男有期徒刑9月。

判決指出，從事機車修理工作郭男，2010年透過不詳管道認識毛女，2人則在2010年3月16日在大陸江蘇省辦理結婚登記，使毛女成為郭男法律形式上配偶，郭男返台後則持結婚公證書向海基會申請結婚證明驗證；同年6月9日毛女以「團聚」為由順利入境台灣，前後共8次台灣、大陸往來。

假婚姻維持4年，2014年9月16日2人就在江蘇辦理離婚，同年10月24日在台辦理離婚，郭男的「人頭老公」身分則結束。豈料，2020年12月25日新北專勤隊進行查訪時，意外發現毛女滯台多年，毛女則一五一十坦承這段假結婚過程。

郭男開庭時解釋，毛女來台是為了工作賺錢，2人並未同住，毛女自己在林森北路租房，但毛女每月會依約支付5千至1萬的報酬；毛女的黃姓老公也證述2人結婚前，毛女與郭男有辦理結婚因此待在台灣。

法院審理時，郭男坦承犯行，並表示只協助毛女1人來台，並非大量非法仲介，法官審酌郭男擔任人頭老公與毛女假結婚，不僅有害戶籍管理正確性，也對社會治安產生潛在危險，所為實有可議之處，郭男自陳國小畢業、未婚無子女，入監前從事機車修理工作，月薪約5萬，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第79條第1項之使大陸地區人民非法進入台灣地區罪，處有期徒刑9月。