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這次沒擊落！陸「4小時2架次」無人機侵金門　發射信號彈驅離

▲▼共軍無人機侵擾金門，國軍發射信號彈。（圖／記者林名揚翻攝）

▲共軍無人機侵擾金門，國軍發射信號彈。（資料照／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

中國大陸近期多次派遣無人機侵擾金門、連江等外島，金防部於1日首次擊落1架進入獅嶼禁限制水域的民用空拍機，不過今（2）日金防部又發現，從11時起到下午3時止，有民用無人機2批2架次出現於烈嶼地區，經守軍發射信號彈通傳臨近駐守部隊後，快速飛離進入廈門，金防部將持續保持警戒、嚴密監控。

近期大陸民用無人機持續侵擾外島，8月30日分別出現於大膽、二膽、獅嶼地區，共3批3架次，經國軍射擊信號彈示警，首度開槍射擊警告驅離，無人機往廈門方向離去。

另外，金門上空多次出現大陸無人機，畫面清楚拍攝街道、村莊等影像，引起台灣民眾對前線防衛的不滿。但國軍僅公布是「民用無人機」，未證實是否解放軍所為。

金防部1日表示，中午12時3分，發現不明民用空拍機1架進入獅嶼禁限制水域上空，駐守部隊依程序應處，示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。先前身兼三軍統帥的總統蔡英文已下令國軍可適時採取強力措施反制。

陸委會發言人邱垂正表示，我國是民主法治國家，政府各單位依法行政，依照兩岸條例，大陸民用航空器未經許可進入金馬等外島限制區域，執行空防任務機關必要時應予示警、強制驅離或逼其降落。
 

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