成都封城作家拍到「一綑雞在車外晃」　搶物資畫面猶如「世界末日」

▲有人將未處了的雞綁在車上行駛。（圖／翻攝自推特）

記者鄭文晴／綜合報導

大陸四川省成都市1日宣佈封城4天，要求全體居民「原則居家」，各大超市再度上演「物資搶購潮」。對此，獨立網路媒體《What'son Weibo》創辦人兼主編棵小曼（Manya Koetse）透過推特分享，成都在封城前，除了不裝袋將食物丟入車內，甚至還把未處理的雞綁在車上行駛，場面猶如「世界末日」。

▲當地傳統市場擠滿了人。（圖／翻攝自推特）

荷蘭籍的棵小曼是一名作家，時常透過《What's onWeibo》和推特分享，在大陸觀察到人事物。在她1日貼文中可以看到，當地傳統市場擠滿了人，超市更是出現一群人為了搶物資爬上陳列架，將冰箱門扯下，還有人怕吃不到肉，買一大推未包裝豬肉塞入汽車後座，以及把數十隻未拔毛的雞，掛在轎車外的種種荒謬行徑。

▲一群人為了搶物資爬上陳列架。（圖／翻攝自推特）

▲有人直接將肉丟到車上放。（圖／翻攝自推特）

不少網友看完都震驚表示，「像一群難民」、「對中國人而言，封城比疫情更可怕」、「搞得好像末日...」、「可以理解... 畢竟政府靠不住，只能靠自己確保糧食」、「中國式封城比COVID可怕太多了。」