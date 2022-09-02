　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

成都封城作家拍到「一綑雞在車外晃」　搶物資畫面猶如「世界末日」

▲成都。（圖／翻攝自推特）

▲有人將未處了的雞綁在車上行駛。（圖／翻攝自推特）

記者鄭文晴／綜合報導

大陸四川省成都市1日宣佈封城4天，要求全體居民「原則居家」，各大超市再度上演「物資搶購潮」。對此，獨立網路媒體《What'son Weibo》創辦人兼主編棵小曼（Manya Koetse）透過推特分享，成都在封城前，除了不裝袋將食物丟入車內，甚至還把未處理的雞綁在車上行駛，場面猶如「世界末日」。

▲成都。（圖／翻攝自推特）

▲當地傳統市場擠滿了人。（圖／翻攝自推特）

荷蘭籍的棵小曼是一名作家，時常透過《What's onWeibo》和推特分享，在大陸觀察到人事物。在她1日貼文中可以看到，當地傳統市場擠滿了人，超市更是出現一群人為了搶物資爬上陳列架，將冰箱門扯下，還有人怕吃不到肉，買一大推未包裝豬肉塞入汽車後座，以及把數十隻未拔毛的雞，掛在轎車外的種種荒謬行徑。

▲成都。（圖／翻攝自推特）

▲一群人為了搶物資爬上陳列架。（圖／翻攝自推特）

▲成都。（圖／翻攝自推特）

▲有人直接將肉丟到車上放。（圖／翻攝自推特）

不少網友看完都震驚表示，「像一群難民」、「對中國人而言，封城比疫情更可怕」、「搞得好像末日...」、「可以理解... 畢竟政府靠不住，只能靠自己確保糧食」、「中國式封城比COVID可怕太多了。」

ET快訊
快訊／貢寮壩滿水位！基隆2區供水沒問題了
林志穎粉絲集資謝救命恩！　送禮到桃捷工程團隊
超狂！「地方媽媽」捧150萬元現金參選台中市長
驚悚自撞現場曝！天雨國道打滑她滿臉血　物品噴滿地回堵3km
最快23：30發陸警！一圖看颱風轉強「影響拉長」　降雨最猛時
快訊／新竹縣也宣布了　各縣市「停班停課」懶人包一次看
美當鋪獲「南京大屠殺彩色照」！老闆還原始末　更多照片曝光
快訊／莫德納次世代疫苗通過EUA　核准用於18歲以上成年人
各縣市「停班停課」懶人包一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

成都封城作家拍到「一綑雞在車外晃」　搶物資畫面猶如「世界末日」

美當鋪獲「南京大屠殺彩色照」！老闆露面還原始末　更多照片曝光

愛寫「屎尿體」入選作協！女詩人被狂罵靠爸族　結局網讚爆

摔車遭大客車追撞！他因「安全帽」死裡逃生2次　驚險畫面曝

陸神舟十四號2太空人　歷經6小時首度完成「出艙」任務

家院子挖坑封死老婆！狠尪「屍骨上建3層樓」鎮壓　15年後全認了

大陸要拍國軍「衡陽保衛戰」　楊洋重拾槍桿出演抗日英雄特務連長

大陸通過《反電信網絡詐騙法》　追究境外詐騙責任

反駁涉疆報告　陸駐日內瓦代表團：新疆5年無暴恐「是人權成就」

Lenovo創始人「守時」被編入教材　陸網氣炸：沒人可宣傳？

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

3鸚鵡默契表演「神祕儀式」　網見詭異姿勢笑：是邪教？

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

女富豪砸錢演主角！搭檔24歲小鮮肉　遭酸「醜又沒演技」：沒一點不開心

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

給喝水消氣...女友哄不好　他下秒直接潑水幫滅火！

成都封城作家拍到「一綑雞在車外晃」　搶物資畫面猶如「世界末日」

美當鋪獲「南京大屠殺彩色照」！老闆露面還原始末　更多照片曝光

愛寫「屎尿體」入選作協！女詩人被狂罵靠爸族　結局網讚爆

摔車遭大客車追撞！他因「安全帽」死裡逃生2次　驚險畫面曝

陸神舟十四號2太空人　歷經6小時首度完成「出艙」任務

家院子挖坑封死老婆！狠尪「屍骨上建3層樓」鎮壓　15年後全認了

大陸要拍國軍「衡陽保衛戰」　楊洋重拾槍桿出演抗日英雄特務連長

大陸通過《反電信網絡詐騙法》　追究境外詐騙責任

反駁涉疆報告　陸駐日內瓦代表團：新疆5年無暴恐「是人權成就」

Lenovo創始人「守時」被編入教材　陸網氣炸：沒人可宣傳？

快訊／台北京站百貨驚傳停電！大樓內「陷入漆黑」　館方急疏散

「讓網路平台為新聞付費」　蔣萬安推議價法草案：讓媒體人抬頭挺胸

陽明兩位獨董因個人因素同時請辭　退休高階直言獨董過度防弊不利公司發展

新竹市6人登記角逐市長　62人選市議員！這一區僅她1人登記　

桃園男欠繳罰鍰...一人養五口低收入戶　桃園分署秋節前送暖解困

快訊／貢寮壩滿水位！基隆2區供水沒問題了　員山子差1m達分洪

陳志強和曾智希婚後首露面　羞曝做人計畫：沒有在避孕

借證照A長照補助「4年詐60萬」　至善老人養護中心主任被起訴

成都封城作家拍到「一綑雞在車外晃」　搶物資畫面猶如「世界末日」

何超儀曬超扯合照「全部都是大咖天王天后」　還曝曾被張國榮痛罵

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

大陸熱門新聞

南京大屠殺彩照疑在美現世 屍體堆疊馬路上...陸博物館正聯繫核實

10歲男童身高僅110公分！醫：被這睡覺習慣害慘

他釣起尖嘴怪魚　竟是「水底殺手」

小夫妻投資買新房準備轉賣 開門傻眼：住8個人，冷氣都裝好了

丈夫滑手機看到老婆影片！報案揪出男同事氣炸

陸無人機被擊落！胡錫進：不是共軍的

抽中iPhone 13「驚覺是模型」　幸運妹傻眼

陸無人機首次遭擊落！　國台辦回應

美當鋪獲南京大屠殺彩色照！老闆露面還原始末

小情侶買不起房…71萬大改休旅車成移動豪宅當家

屁妹拿枕頭挑釁金龍魚！牠怒衝破頂蓋重摔地面

陸「免疫細胞殺腫瘤」療法登《自然》期刊 臨床87.5％患者完全緩解

被說「長得像爸爸」　6歲妹委屈淚崩！

人妻按摩聞腐爛味！檢查才知自己得絕症

更多熱門

相關新聞

竹縣+1041　如遇陸颱警報社區接種暫停

竹縣+1041　如遇陸颱警報社區接種暫停

新竹縣今(2)日新增1041例本土確診案例，居家隔離1423人、居家照護列管人數3419人，今年統計至9月1日，累計14萬1160人確診。衛生局表示，考慮中颱軒嵐諾靠近台灣本島，如中央氣象局發布陸上颱風警報，明天9月3日在新竹縣婦幼館社區接種站將暫停開設。

這次沒擊落！陸2架次無人機侵金門　發射信號彈驅離

這次沒擊落！陸2架次無人機侵金門　發射信號彈驅離

基隆+608！嬰幼童BNT疫苗接種取消順延

基隆+608！嬰幼童BNT疫苗接種取消順延

台中1家8口接連確診　最小才9個月大

台中1家8口接連確診　最小才9個月大

助陸女假結婚來台掏金　人頭老公遭慘

助陸女假結婚來台掏金　人頭老公遭慘

關鍵字：

大陸封城成都疫情物資

讀者迴響

熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

Jennie、V親吻照外流了！　YG、HYBE持續沈默

日男指林襄進軍日本恐受限　身體1特徵踩雷

南京大屠殺彩照疑在美現世 屍體堆疊馬路上...陸博物館正聯繫核實

研究：男女「性慾最強時間點」出爐！

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

才和好娜美妻！連千毅「極樂6內衣辣妹」影片外洩

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

即／軒嵐諾風雨出人命　男騎士滑倒摔車爆頭亡

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

即／台中性平會祭重罰　狼校長解聘退休金沒了

軒嵐諾明恐轉強颱！最快今夜發陸警　彭啟明曝4地有機會放颱風假

更多

最夯影音

更多
謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」
火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面