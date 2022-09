成都封城作家拍到「一綑雞在車外晃」　搶物資畫面猶如「世界末日」

▲有人將未處了的雞綁在車上行駛。(圖/翻攝自推特)

記者鄭文晴/綜合報導

大陸四川省成都市1日宣佈封城4天,要求全體居民「原則居家」,各大超市再度上演「物資搶購潮」。對此,獨立網路媒體《What'son Weibo》創辦人兼主編棵小曼(Manya Koetse)透過推特分享,成都在封城前,除了不裝袋將食物丟入車內,甚至還把未處理的雞綁在車上行駛,場面猶如「世界末日」。

▲當地傳統市場擠滿了人。(圖/翻攝自推特)

荷蘭籍的棵小曼是一名作家,時常透過《What's onWeibo》和推特分享,在大陸觀察到人事物。在她1日貼文中可以看到,當地傳統市場擠滿了人,超市更是出現一群人為了搶物資爬上陳列架,將冰箱門扯下,還有人怕吃不到肉,買一大推未包裝豬肉塞入汽車後座,以及把數十隻未拔毛的雞,掛在轎車外的種種荒謬行徑。

▲一群人為了搶物資爬上陳列架。(圖/翻攝自推特)

▲有人直接將肉丟到車上放。(圖/翻攝自推特)

不少網友看完都震驚表示,「像一群難民」、「對中國人而言,封城比疫情更可怕」、「搞得好像末日...」、「可以理解... 畢竟政府靠不住,只能靠自己確保糧食」、「中國式封城比COVID可怕太多了。」

