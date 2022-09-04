快訊／氣象局宣布「解除海警」　未來一周降雨情況一次看

▲中央氣象局4日晚間8點30分解除海上颱風警報。（圖／氣象局）

記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象局4日晚間8點30分宣布，軒嵐諾颱風逐漸向北遠離，對台灣近海威脅已經解除，因此解除海上颱風警報，北部及中南部地區降雨會逐漸停止，但基隆北海岸、中部以北山區及高屏山區4日晚間至5日清晨仍會有短暫陣雨。

氣象局4日晚間8點5分發布大雨特報，4日晚間至5日基隆北海岸、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區有局部大雨發生機率，提醒民眾山區請注意坍方及落石。

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儘管颱風逐漸向北加速遠離，不過暴風圈仍影響北部海面。氣象局4日晚間8點10分發布陸上強風特報，4日晚間至5日清晨基隆北海岸及蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，北部沿海空曠地區及恆春半島亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

根據氣象局4日下午5點公布資訊，軒嵐諾颱風位在台北東北方約410公里海面上，以每小時19轉25公里速度向北轉北北東方向前進，近中心最大風速每秒51公尺，相當於 16 級風；瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上，七級風暴風半徑300公里、十級風暴風半徑100公里。

▲4日晚間至5日清晨降雨將趨緩。（圖／氣象局）

氣象局預報中心課長林秉煜表示，軒嵐諾颱風外圍環流正為大台北、桃園等地帶來不小雨勢，中南部山區也斷斷續續有強降雨，不過隨著颱風持續北移，北部及中南部地區4日晚間至5日清晨降雨將會逐漸停止，不過基隆北海岸、中部以北山區降雨仍明顯，而高屏地區受西南風影響有雨。

林秉煜說，5日風場將轉為西南風，中南部有局部降雨，各地山區留意午後局部短暫雷陣雨，氣溫約33到34度，而6至7日受低壓帶影響天氣不穩定，各地水氣增加，全台都有局部短暫陣雨，午後山區可能有較大雨勢，氣溫會再下降3至4度，體感上沒有那麼熱。

8日至11日受微弱東北風影響，基隆北海岸、東半部有局部降雨，中南部有午後雷陣雨，這期間因台灣東側為大低壓帶，有利於熱帶系統發展，因此中秋連假是否會有颱風攪局，仍需持續觀察。

▼台灣未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

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