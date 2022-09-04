中秋前夕不畏軒嵐諾颱風　勞工局助弱勢家庭修繕不歇

▲中秋佳節前夕，勞工局與做工行善團不畏軒嵐諾颱風來襲，修繕腳步依舊不停歇，4日兵分二路，至下營為弱勢家庭修屋，到官田二手倉具整修二手家具。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋佳節前夕，勞工局與做工行善團不畏軒嵐諾颱風來襲，修繕腳步依舊不停歇，4日兵分二路，至下營為弱勢家庭修屋，到官田二手倉具整修二手家具，勞工局王鑫基局長表示，勞工局與修繕志工攜手努力，期望能讓弱勢勞工有一間無懼風雨、安心居住的家。

居住於下營區王先生與年長母親同住，由於房屋屋齡老舊、年久失修，出現屋頂破損、管線老舊與採光通風、動線不佳，為了安全起見，需要翻修整建。修繕志工團自接獲通報後，八月底陸續到案家評估屋況。在志工團隊會勘後，於4日開始修繕期程。

王鑫基局長體恤案母年紀較長無法搬動重物，特別協請社團法人台南市勞工志願服務協會，動員12名志工，於4日前往協助王姓案家搬移家具、清空房屋。當天同時由電氣工會進行斷電及安裝臨時用電設備，後續將泥水、金屬、木工和油漆等工會接力施工，協助王姓案家鐵工屋頂鐵厝鋼板安裝、電線管路配置、埋設化糞池和泥水地面粉刷及安裝燈具、室內牆面和地面磁磚施工，下營區姜協成里長也到場關心個案，感謝做工行善團志工們前來修繕。

颱風來襲氣候不佳，但4日做工行善團的油漆志工夥伴仍熱血來到勞工局位於官田區的二手家具倉庫，將日前由木工志工修復好的家具進行上漆，讓舊家具煥然一新，而社團法人台南市勞工志願服務協會的志工在協助下營個案搬運清空家具後，隨即至官田的二手家具倉庫幫忙油漆志工搬移家具，讓他們的整理作業更加順利，王鑫基局長感謝志工夥伴，不僅為弱勢修屋也用心將外界捐贈的二手家具妥善修復並上漆，讓這些家具帶著社會溫暖再傳遞到需要的家庭。