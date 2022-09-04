氣象局認證最「善變」　軒嵐諾1980年後唯一警報後轉弱又增強颱風

▲軒嵐諾是近40年來1唯一在台灣發布颱風警報前後由強颱轉中颱再變回強颱的案例。（圖／氣象局）



文／中央社

氣象局今天表示，強颱軒嵐諾持續北移，大台北、北部山區仍須防雨。據氣象局資料，軒嵐諾是自1980年後，唯一一個在台灣發布颱風警報前後由強颱轉中颱、最後又再轉強颱的案例。

根據中央氣象局最新資訊，強颱軒嵐諾下午2時的中心位置在北緯26.8度，東經124.8度，即在台北的東北東方約380公里海面上，以每小時17轉22公里速度，向北北西轉北北東進行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局指出，軒嵐諾中心氣壓約925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象局預報員林秉煜表示，目前軒嵐諾的結構比較好，過去所處的位置從琉球向西南方往下，來到台灣附近因為風切較大、停留時間久且海溫較低，讓它強度降為中颱；但在它北上後離開低海溫後，環境又適合軒嵐諾發展，因此一路增強。

林秉煜告訴中央社記者，根據氣象局資料，自1980年後，軒嵐諾是唯一一個以強颱之姿接近、由台灣東方海面北上，在發布颱風警報期間減弱為中度颱風後又再度重返強颱的颱風。

林秉煜指出，由於觀測方式的演變，因此再更早期的觀測數據可能會有疑義，若就現代化的觀測方式來看，大約可以回溯至1980年。

林秉煜說，由於軒嵐諾在發展的過程中，原本緯度靠近日本，因此颱風北側的水氣不足，再加上移動的過程中與其南方的熱帶低壓發生雙颱效應，進入整合，多重原因才讓軒嵐諾靠近台灣時減弱為中颱。

林秉煜進一步說明，2001年的納莉颱風，是從中颱減弱為輕颱，後來侵台時又增強為中颱強度。 林秉煜提醒，目前軒嵐諾持續北移，其外圍環流下午還是為大台北、桃園及北部山區帶來不小的雨勢，中南部山區還是有短暫陣雨；大豪雨的範圍由原先的新竹、苗栗、南投，午後也加入了台北市山區。