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軒嵐諾海警20:30解除！一圖看懂「一週天氣」　中秋連假雨區出爐

▲未來一週降雨趨勢圖。（圖／氣象局）

▲未來一週降雨趨勢圖。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風「軒嵐諾」逐漸遠離，中央氣象局表示，若颱風行徑沒有變化，預計將於今晚8點30分解除海上警報。明日受到西南風影響，中南部將有局部降雨，其他地區也有午後雷雨。中秋連假期間因台灣附近大環境有利於熱帶系統生成，因此是否會受颱風等影響，都仍需持續觀察。

氣象局課長林秉煜表示，颱風目前位在台北東北方410公里海面上，逐漸向北加速遠離，不過暴風圈仍影響北部海面，北台灣、基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼、綠島注意間歇性強風，基隆北海岸、東半部、恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖沿海則有長浪。

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▲▼ 。（圖／氣象局）

▲▼颱風正逐漸北上遠離台灣。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／氣象局）

目前台灣上空雲系減少，雲系逐漸東移至颱風眼的東南方，因此各地降雨趨緩，不過新竹以南及高屏山區仍有斷續降雨，氣象局持續發布大雨特報，加上連日降雨，民眾前往山區須多加注意。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲氣象局持續發布大雨特報。（圖／氣象局）

今晚北台灣、中部山區有局部零星降雨，西南風影響下，今晚到清晨中南部有雨，明日白天各地多雲到晴，中南部則有局部降雨，午後各地要留意雷陣雨，溫度方面約32到34的，較為炎熱。

另外，本週台灣位處低壓帶，天氣不穩且水氣較多，加上微弱東北風影響，週三到週日東半部有局部零星降雨，午後中南部有雷陣雨。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲今晚各地降雨趨緩，但山區仍有雨勢。（圖／氣象局）

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