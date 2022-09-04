蔡英文明接見法蘭西學院人文及政治終身秘書　將頒大綬卿雲勳章

▲法蘭西學院人文及政治科學院終身秘書皮特（Jean-Robert Pitte）4日率團抵達台灣。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

法蘭西學院人文及政治科學院終身秘書皮特（Jean-Robert Pitte）4日率團抵達台灣，展開至本月9日，為期6天的訪問行程。總統蔡英文將在5日下午2點整，於總統府接見訪團，並頒贈皮特終身秘書「大綬卿雲勳章」，表彰及感謝其長年深耕台法文化交流之卓著貢獻。

總統府發言人張惇涵表示，法蘭西學院（Institut de France）為法國學術權威機構，也象徵法國知識最高殿堂，在法國的文化發展歷史上，具有舉足輕重的角色。1996年，法蘭西學院和台灣共同成立「台法文化獎」，至今已表彰40多名深耕台法、台歐文化有成的單位及人士。

張惇涵表示，皮特終身秘書從2017年起，擔任「台法文化獎」評審團主席，不僅讓台法文化獎持續發揚光大，近年來更逐漸在各領域展現影響力，讓世界更加看見台灣多元、 包容、開放與創新的面貌。

張惇涵說，此行是皮特終身秘書第8度訪問台灣，訪團成員另包括：法蘭西學院人文及政治科學院巴斯蒂-布吉燁院士（Marianne Bastid-Bruguière）、德沃維院士（Pierre Delvolvé）、安德勒院士（Daniel Andler）等3名院士。