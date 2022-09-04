挑戰2024總統大位？　羅智強100天後給答案

▲國民黨前台北市議員羅智強。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨前台北市議員羅智強日前展開美國行，宣告正在思考要不要參選2024年總統大選，為政壇投下震撼彈，4日則透露，在未來100天的時間，從台灣到美國、從街頭到巷尾，將傾聽、蒐集大家的意見，再決定是否要挑戰總統大位。

羅智強表示，自從決定放下桃園市長選舉，選擇成全之後，參選總統的這個念頭，便浮現在他腦海一個多月，他當然知道這個決定並不容易，也有媒體嘲笑他「作夢比較快」，但「困難」從來不是他退卻的理由，對他而言，最重要的是能為民主制衡、兩岸和平、人民福祉做出什麼樣的貢獻。

羅智強說，他思之再三，決定請大家當他的智囊、軍師，一起來幫忙思考「要不要參選總統」，因此他將啟動「總統聽見100天」，希望蒐集「三個聽見」。

羅智強指出，第一個聽見，是聽聽大家，對於他該不該參選總統的意見，不管是贊成或反對都竭誠的歡迎，也竭誠的感謝；第二個聽見，則是蒐集「如果你是總統，你最重要的政見，你最想為台灣做的事情是什麼？」；第三個聽見，是聽聽大家，對於如何促成在野合作，促成政黨輪替，贏得總統大選，有何策略性的建議。

羅智強說，100天後，各縣市地方選舉也已經結束，決定台灣命運的2024總統大選也將揭開序幕，需要有人未雨綢繆，所以「總統聽見100天」也可以說是2024總統大選的勤前準備，他會再向大家匯報他的決定。