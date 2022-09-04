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Pornhub官方IG消失！帳號無預警被停權　1300萬粉絲飛了

▲Pornhub。（圖／達志影像）

▲ 擁有1300萬粉絲的Pornhub IG帳號突被停權。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

成人網站Pornhub在Instagram上擁有1300萬粉絲，至今發布逾6200則貼文，官方帳號卻在2日下午突然消失，不清楚是被檢舉停權或Instagram母公司Meta決定關閉，Meta目前尚未回應。

根據《紐約每日新聞》，Instagram刪除Pornhub帳號的確切時間尚不清楚，但非營利組織「捍衛司法基金會」（Justice Defense Fund）創始人兼CEO米克爾韋特（Laila Mickelwait）2日下午曾在推特發文指出，Pornhub的IG帳號剛剛被關閉，「Instagram突然良心發現了嗎？」

美國反色情組織「國家反性剝削中心」（NCOSE）樂見Instagram這項行動，認為此決定代表該平台認知到Pornhub上出現越來越多犯罪行為的證據。

NCOSE執行長霍金斯（Dawn Hawkins）聲明表示，「Instagram將Pornhub從平台上移除是正確的，因為Pornhub違反其社群守則，越來越多通報指出Pornhub上有性虐兒童、性交易、性侵影片及非自願拍攝的影像」，並指責Instagram過去助長數百萬人接觸該網站，且包括兒童。

霍金斯補充，「性侵倖存者被Pornhub的貪得無厭所傷害，很感謝Instagram聽見他們的聲音。」儘管Pornhub未在IG上分享色情影片，但NCOSE指出，該帳號被用來推廣色情，更鼓勵粉絲成為色情表演者，稱讚Instagram勇敢停止與Pornhub的合作，並呼籲更多企業跟進。

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