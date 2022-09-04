加州「米爾大火」1天燒毀1620公頃！州長宣布緊急狀態　數千人撤離

▲ 北加州野火已經蔓延到住宅區。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國北加州爆發「米爾大火」（Mill Fire），截至3日上午已經吞噬1620公頃土地，燒毀百棟房屋和建築。數千居民被迫撤離家園，還造成民眾受傷。州長宣布部分地區進入緊急狀態，將有助於取得聯邦援助救災。

根據《路透社》，這場野火2日上午從加州北部沙加緬度（Sacramento）以北370公里處開始延燒，截至3日上午僅20%火勢受到控制，州長紐森（Gavin Newsom）已對受災最嚴重的錫斯基尤郡（Siskiyou）宣布緊急狀態。

紐森辦公室說明，大火已經導致平民受傷和停電災情，房屋被燒毀迫使數千居民撤離。當地官員表示，民眾應遠離該地區至少幾天。

▲ 長年乾旱、高溫加上氣候變遷，使加州更容易發生大火。（圖／路透）

錫斯基尤郡是克來麥斯國家森林（Klamath National Forest）所在地，擁有4.4萬人口。該郡城市威德（Weed）市長格林（Kim Greene）透露，野火始於一家木材加工廠。當地媒體曝光的畫面顯示，大火已經摧毀威德市一棟工業建築、燒毀林地並蔓延到住宅區。

加州還有另一場名為「山脈大火」（Mountain Fire）的野火，正在威德市西北16公里處的加澤爾（Gazelle）延燒，截至3日上午僅5%火勢受到控制，已經燒毀1375公頃土地。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》