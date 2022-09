美學者訪台觀察：中共軍演凸顯北京長期對台威脅

▲美國學者訪台後指出,中共軍演凸顯北京長期對台威脅。(圖/路透)



文/中央社記者周世惠舊金山3日專電

史丹佛大學胡佛研究所專攻台灣議題的學者祈凱立談訪台觀察表示,共軍最近對台軍演受到全球密切關注,讓世人看見台灣人數十年來一直承受著北京的威脅與壓力。

史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區計畫」學者訪問團8月訪台,祈凱立(Kharis Templeman)是其中一位學者。他們在台灣放寬防疫隔離政策後,以「外交泡泡」方式來台和台灣學、政、產業界交流,並與總統蔡英文和國民黨主席朱立倫等人會談,認識COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情之後的台灣。

胡佛研究所是形塑美國公共政策深具影響力的智庫之一,也是國際社會了解台海局勢的重要管道。近年胡佛研究所將「中國威脅」列為首要的核心議題,並把台灣計畫納入國家安全專案小組。

祈凱立返美後於2日接受中央社記者專訪。這次是他在2020年12月抵台觀察中華民國總統大選、睽違兩年半後再度踏上台灣土地。

Minister Wu hosted a farewell dinner for the @HooverInst delegation co-led by Admiral James O. Ellis Jr. & @LarryDiamond . Table talk centered on #China ’s rising military threat against #Taiwan & regional peace. We thank the like-minded #US academics for their timely visit. pic.twitter.com/gV2MRLWyFZ

祈凱立表示:「台灣是個安全、繁榮之地...即使在防疫限制下,台灣運作良好、是一個經濟強國,並以擁有至為關鍵重要的半導體產業而自豪。」他觀察,台灣人部分信心來自於中國對台灣也有依賴,如果中國對台灣嚴厲施壓,可能無法從台灣得到中國需要的東西。

祈凱立指出,兩岸關係的微妙在於台北到上海有直飛班機,一個半小時就能抵達,許多台灣人住在中國,在兩岸間來來去去、進行交流。「從表面上似乎很難感受到北京的威脅,但台灣人了解那種危險、與之長期共存」。

這群學者訪台期間,時值美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台後中共軍演餘波盪漾,祈凱立親見「台灣人正常生活,保持冷靜、繼續前進」, 並未因為中共解放軍在台海進行演習而有太多恐慌。

他解讀,台灣人幾十年來一直承受著北京的威脅與壓力,直到最近中共對台軍演讓台灣議題真正受到全球密切關注。

他說,許多人在討論裴洛西和其他高知名度官員訪台是否值得的同時,北京政權以軍演回應,提高世人關注台灣社會真正承受的壓力,並顯示出 「北京的策略適得其反」。

Met with Pres.Tsai Ying-wen of Taiwan today in Taipei and found a smart, thoughtful and temperate leader, If Xi Jinping can't work a compromise out with a leader like her, it will be a real missed opportunity. pic.twitter.com/k9icBVYObt