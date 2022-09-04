幫農民拚收入　謝福弘推「苗栗農產加工平台」　

▲謝福弘（中）４日一早到西湖鄉文旦柚產地，推出農產加工平台政見。。（圖／謝福弘競選總部提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

國民黨苗栗縣長候選人謝福弘4日上午前往西湖鄉文旦柚產地聆聽農民想法，面對臺灣文旦外銷中國受阻，致使「生產過剩」、「果賤傷農」，謝福弘表示，未來當選將成立「苗栗農產加工平台」，讓苗栗縣政府當農民的後盾。

軒嵐諾颱風擦邊球帶來風雨，謝福弘4日一早到苗栗縣西湖鄉文旦柚產地聆聽農民想法，依照常理果農會很憂心收成，不過今年正值採收季節的文旦柚，卻不見農民農忙採收，原來是今年的苗栗縣文旦柚，因為臺灣文旦外銷中國受阻，衝擊內銷文旦市場，西湖鄉柚農已經有心理準備今年文旦銷售困難，為避免增加採收人工的工錢開銷，部分農民乾脆放棄採收。

謝福弘表示，農民看天吃飯，但生產過剩、果賤傷農，也是農民心中最害怕的事，生產高品質的農產品，反而沒有得到理想的報酬，他主張整合加工技術服務，設置區域型農產品加工廠，打造農產加工平台。

謝福弘主張要讓縣政府當農民後盾，分擔收購風險，落實精緻分類分級、多元產銷，高品質的醜水果，製作初級加工品，彈性調節，穩定農產品市場行情，不至於價格崩跌傷害農民。

而謝福弘也強調，未來規劃由縣府主導，成立「苗栗農產加工平台」，透過成立初級加工場，可將賣相較差的醜水果，製作成果乾、果粉、果醬等農產品銷售，甚至媒合大食品工廠，製作成酒類、果汁等產品，延長產品銷售期，增加產品多樣性，再媒合國內各大知名食品廠採購，既可有效利用農產品，也能夠打響苗栗的農產品牌，為苗栗的農業加值。



▲▼謝福弘４日一早到西湖鄉文旦柚產地，推出農產加工平台政見。。（圖／謝福弘競選總部提供）