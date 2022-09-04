　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

基進闖視障活動批柯志恩說謊成性！柯陣營怒：蹭聲量拜託看場合

▲▼陳麗娜原宣布交棒助理呂謦煒，卻改口報名參選。（圖／翻攝自陳麗娜臉書）

▲陳麗娜原宣布交棒助理呂謦煒，卻在登記前一刻確認參選。（圖／翻攝自陳麗娜臉書）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩今(4日)上午出席視障者健行烤肉活動，台灣基進高雄市議員參選人卻突襲舉牌抗議，質疑柯志恩發言人、高雄市議員陳麗娜原先宣告不連任，卻又突襲登記，怒批「發言人說謊成性」。對此，柯陣營也重砲回擊：「作秀演戲、蹭聲量，拜託看一下場合」。

國民黨高雄市陳麗娜是藍營老將，已連任五屆，今年4月突拋出不競選連任，將交棒給助理呂謦煒，並由呂謦煒和黨內另一名年輕人陳識明進行黨內初選，最後是由陳識明出線，而陳麗娜則擔任國民黨高雄市長參選人柯志恩團隊發言人。

▲▼國民黨高雄市第10選區議員候選人陳識明。（圖／翻攝自陳識明臉書）

▲國民黨高雄市議員參選人陳識明批黨內初選不存在意義。（圖／翻攝自陳識明臉書）

未料，選委會這周開放參選人登記，陳麗娜趕在截止日前一刻，由助理代為繳交資料，強調「顧全大局、承擔參選」。陳識明則發文感嘆，黨內初選不存在意義，也違反程序正義，呼籲國民黨應退還民調30萬和初選期間花費。

柯志恩今(3日)早上到澄清湖參加由佑明視障協會主辦的「有愛無礙-你視我的眼」視障者健行烤肉開幕活動，不過台灣基進市議員參選人李雨蓁、楊佩樺、劉航遠卻突襲舉牌抗議，怒指「發言人說謊成性，柯志恩誠信何在」。

▲台灣基進高雄市議員參選人李雨蓁、楊佩樺、劉航遠突襲視障烤肉活動舉牌抗議。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台灣基進高雄市議員參選人李雨蓁、楊佩樺、劉航遠突襲視障烤肉活動舉牌抗議。（圖／記者許宥孺翻攝）

楊佩樺表示，陳麗娜2019年造謠韓國瑜車上被安裝了追蹤器，但是至今依然拿不出相關證據，今年7月再度造謠台積電高雄廠的期程生變，上週五又突襲登記，「對選民的承諾都可以打破，陳麗娜就是一個說謊成性的騙子」。

對此，柯志恩團隊發言人陳冠安表示，「基進黨只想做秀演戲、蹭聲量，大家都知道。但拜託你們，看一下場合好嗎！」上次來國民黨高雄市黨部在樹蔭底下抗議，你們閃邊涼快，我們予以尊重。但今天早上柯志恩參加的活動是視障朋友的健行烤肉活動，基進黨跑來抗議，會不會太誇張？

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩對陳麗娜事件發表看法 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩今早參加視障烤肉活動 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳冠安說，要不是被警方驅隔在大門外，不然抗議聲對視障朋友來說，不只會影響活動和溝通，造成行動安全的危險，而莫名喧雜的聲音，更會對視障朋友帶來心理壓力。即使沒有靠近活動場地，但抗議活動也讓警方要和視障協會進行協調，影響到活動流程進行。不要辯解說沒有在旁邊，就不會影響到視障朋友！

最後，陳冠安強調，這場活動的名稱叫「有愛無礙－你視我的眼」，基進黨的做法卻是無愛有礙，為追求媒體曝光和聲量，連視障朋友的聚會都要防礙！「基進黨，真是夠了。不要為了曝光，連做人的基本都拋棄。請立即、公開、鄭重，向視障朋友道歉！」

►日本IRIS電烤盤超級優惠價！大面積、可折疊收納，還送章魚燒烤盤

ET快訊
快訊／縣市確診分布曝　新北破7千最多
快訊／今增34126例本土「連6天破3萬」　增35死
72歲馬英九泳渡日月潭！「2小時50分」完賽　照片曝
快訊／巨樹遭吹倒！　壓垮真理大學圍牆
Joeman飛日本「6天看N間房地產」！揭2特色：真的有夠爽
「陳時中偷窺」雙標梗圖瘋傳　范雲氣炸回應了
150KG號誌燈砸人！「基座鏽蝕」檢查卻通過　廠商慘了
陳麗娜最後殺出！挺韓大將轟國民黨「壓縮年輕人」　柯志恩說話了
150KG號誌燈倒塌重砸！　新手媽最新狀況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

批陳時中「公廁偷窺片」無知當幽默　林奕華：他真的離人民好遙遠

幫農民拚收入　謝福弘推「苗栗農產加工平台」　

9度泳渡日月潭！　72歲馬英九「2小時50分」完賽

親曝「公廁三寶」政見發想　陳時中：不光大事，貼心服務也要做

基進闖視障活動批柯志恩說謊成性！柯陣營怒：蹭聲量拜託看場合

陳麗娜最後殺出！挺韓大將轟國民黨「壓縮年輕人」　柯志恩說話了

林楚茵問蔣萬安、黃珊珊：你可用免治馬桶　為何一般市民不能用？

不畏風雨！72歲馬英九9度泳渡日月潭　賽前喊「不能游比我快」

軒嵐諾遠離！北市27座水門、堤外便道　今中午12點「陸續開放」

國軍整備因應「軒嵐諾」　53官兵挺進新北烏來、宜蘭大同等8區待命

「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞

菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

鐵頭柴見媽出門不帶牠　撞破玻璃全場嚇壞！

妹一手掀翻椅子哥慘摔 她無辜回答讓家人笑瘋

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

楊昇達抱老婆「要轉到天長地久」　陳志強曾智希拼生娃沒避孕

妹子見企鵝走路差點滑倒　嚇到尖叫！網：是多緊張

批陳時中「公廁偷窺片」無知當幽默　林奕華：他真的離人民好遙遠

幫農民拚收入　謝福弘推「苗栗農產加工平台」　

9度泳渡日月潭！　72歲馬英九「2小時50分」完賽

親曝「公廁三寶」政見發想　陳時中：不光大事，貼心服務也要做

基進闖視障活動批柯志恩說謊成性！柯陣營怒：蹭聲量拜託看場合

陳麗娜最後殺出！挺韓大將轟國民黨「壓縮年輕人」　柯志恩說話了

林楚茵問蔣萬安、黃珊珊：你可用免治馬桶　為何一般市民不能用？

不畏風雨！72歲馬英九9度泳渡日月潭　賽前喊「不能游比我快」

軒嵐諾遠離！北市27座水門、堤外便道　今中午12點「陸續開放」

國軍整備因應「軒嵐諾」　53官兵挺進新北烏來、宜蘭大同等8區待命

美學者訪台觀察：中共軍演凸顯北京長期對台威脅

快訊／本土+34126！縣市分布曝光　新北再破7千最多

陳雨菲日本賽4強止步「越來越好啦」　直言離巔峰還有很大距離

批陳時中「公廁偷窺片」無知當幽默　林奕華：他真的離人民好遙遠

快訊／今增34126例本土「連6天破3萬」　另增35死

軒嵐諾颱風來襲！羅威納「瀑布」中咬水玩瘋　媽拉不走全濕眼神死

高鐵南延、科技園區加持　屏東屋主轉手透天厝賺進1140萬

幫農民拚收入　謝福弘推「苗栗農產加工平台」　

賣場摸外套竟被提告竊盜！他含冤貼文網友力挺...台南警回應了

9度泳渡日月潭！　72歲馬英九「2小時50分」完賽

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

政治熱門新聞

快訊／廁所偷窺宣傳片被罵爆　陳時中表歉意：清潔身體是權利

2022選戰民進黨恐怕會全掛？　他預言：只剩4縣市

不爽「陳時中偷窺片」雙標梗圖　范雲嗆：根本不懂女權？

高嘉瑜颱風天出門「全身濕」　笑回原因撩選民

新竹市6人登記角逐市長　郭正亮預言：「這個人」穩當選！

不畏風雨！72歲馬英九9度泳渡日月潭　賽前喊「不能游比我快」

陳麗娜最後殺出惹議　柯志恩說話了

快訊／宣傳免治馬桶竟成「廁所偷窺片」　陳時中團隊緊急下架修改

不連任老將又反悔　高雄國民黨新人選到底

陳時中「廁所偷窺片」被罵翻！

蔡英文民調下跌7個百分點　林濁水揭原因嘆：難怪

黃珊珊控「陳時中廁所探頭」動作違法　開轟：不只是一句幽默可解釋

美售台AIM-9X響尾蛇飛彈　搭頭盔瞄準系統「飛行員看到哪、打到哪」

陳時中公廁偷窺影片嚇壞眾人　她：犯嚴重錯誤還渾然不知

更多熱門

相關新聞

陳麗娜最後殺出惹議　柯志恩說話了

陳麗娜最後殺出惹議　柯志恩說話了

原本宣稱要栽培年輕人而放棄議員連任的國民黨高雄市長參選人柯志恩首席發言人陳麗娜，在2日登記參選最後一日，突襲領表參選，此舉除了讓同選區通過黨內程序初選的新人參選人陳識明發文討拍，過去挺韓大將，現在轉為挺藍的《歷史哥澄清唬》更是發文痛批國民黨壓縮年輕人發揮空間，陳麗娜毫無誠信。

林楚茵問蔣萬安：你可用免治馬桶　為何一般市民不能用？

林楚茵問蔣萬安：你可用免治馬桶　為何一般市民不能用？

不爽「陳時中偷窺片」雙標梗圖　范雲嗆：根本不懂女權？

不爽「陳時中偷窺片」雙標梗圖　范雲嗆：根本不懂女權？

被陳時中「偷窺」上廁所　四叉貓：我們都還有不足的地方

被陳時中「偷窺」上廁所　四叉貓：我們都還有不足的地方

藍轟陳時中「拿犯法行為當創意」　民進黨：歪樓

藍轟陳時中「拿犯法行為當創意」　民進黨：歪樓

關鍵字：

2022九合一大選2022高雄市長2022高雄市高雄柯志恩國民黨陳麗娜陳識明呂謦煒台灣基進楊佩樺劉航遠李雨蓁

讀者迴響

熱門新聞

林志穎妻罕見動怒哭了！還原6歲兒「脫困第1句話」

娶到賺到！余祥銓女友背景曝光

軒嵐諾加速！雙眼牆再現　中秋連假天氣出爐

雙胞胎肚子裡打架「出生全身瘀青」！胎內片曝光

軒嵐諾重回強颱！暴風圈又擴大

颱風天撿到破萬身價「鴨界網美」　網狂勸別三杯

巨乳實況主闖印度捧乳02搖…

名校博士被蝦皮錄取　一下飛機就失業

台南阿堂鹹粥漲到1碗260元！Google評價狂吞1星

9大速食店「9月最新優惠」懶人包

烏龍醫發現太早剖腹縫回去　孕婦慘病危

軒嵐諾還會長大！估今再變強颱　14縣市豪大雨

高鐵票根「為何一堆人買？」　內行曝真相

新店河岸宅當年「買房送麥拉倫」　今轉手沒人賺！最慘賠千萬

他「精液越射越少」女友譏：只有這樣？醫揭5大原因

更多

最夯影音

更多
「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞

「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞
菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面