基進闖視障活動批柯志恩說謊成性！柯陣營怒：蹭聲量拜託看場合

▲陳麗娜原宣布交棒助理呂謦煒，卻在登記前一刻確認參選。（圖／翻攝自陳麗娜臉書）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩今(4日)上午出席視障者健行烤肉活動，台灣基進高雄市議員參選人卻突襲舉牌抗議，質疑柯志恩發言人、高雄市議員陳麗娜原先宣告不連任，卻又突襲登記，怒批「發言人說謊成性」。對此，柯陣營也重砲回擊：「作秀演戲、蹭聲量，拜託看一下場合」。

國民黨高雄市陳麗娜是藍營老將，已連任五屆，今年4月突拋出不競選連任，將交棒給助理呂謦煒，並由呂謦煒和黨內另一名年輕人陳識明進行黨內初選，最後是由陳識明出線，而陳麗娜則擔任國民黨高雄市長參選人柯志恩團隊發言人。

▲國民黨高雄市議員參選人陳識明批黨內初選不存在意義。（圖／翻攝自陳識明臉書）

未料，選委會這周開放參選人登記，陳麗娜趕在截止日前一刻，由助理代為繳交資料，強調「顧全大局、承擔參選」。陳識明則發文感嘆，黨內初選不存在意義，也違反程序正義，呼籲國民黨應退還民調30萬和初選期間花費。

柯志恩今(3日)早上到澄清湖參加由佑明視障協會主辦的「有愛無礙-你視我的眼」視障者健行烤肉開幕活動，不過台灣基進市議員參選人李雨蓁、楊佩樺、劉航遠卻突襲舉牌抗議，怒指「發言人說謊成性，柯志恩誠信何在」。

▲台灣基進高雄市議員參選人李雨蓁、楊佩樺、劉航遠突襲視障烤肉活動舉牌抗議。（圖／記者許宥孺翻攝）

楊佩樺表示，陳麗娜2019年造謠韓國瑜車上被安裝了追蹤器，但是至今依然拿不出相關證據，今年7月再度造謠台積電高雄廠的期程生變，上週五又突襲登記，「對選民的承諾都可以打破，陳麗娜就是一個說謊成性的騙子」。

對此，柯志恩團隊發言人陳冠安表示，「基進黨只想做秀演戲、蹭聲量，大家都知道。但拜託你們，看一下場合好嗎！」上次來國民黨高雄市黨部在樹蔭底下抗議，你們閃邊涼快，我們予以尊重。但今天早上柯志恩參加的活動是視障朋友的健行烤肉活動，基進黨跑來抗議，會不會太誇張？

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩今早參加視障烤肉活動 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳冠安說，要不是被警方驅隔在大門外，不然抗議聲對視障朋友來說，不只會影響活動和溝通，造成行動安全的危險，而莫名喧雜的聲音，更會對視障朋友帶來心理壓力。即使沒有靠近活動場地，但抗議活動也讓警方要和視障協會進行協調，影響到活動流程進行。不要辯解說沒有在旁邊，就不會影響到視障朋友！

最後，陳冠安強調，這場活動的名稱叫「有愛無礙－你視我的眼」，基進黨的做法卻是無愛有礙，為追求媒體曝光和聲量，連視障朋友的聚會都要防礙！「基進黨，真是夠了。不要為了曝光，連做人的基本都拋棄。請立即、公開、鄭重，向視障朋友道歉！」