陳麗娜最後殺出！挺韓大將轟國民黨「壓縮年輕人」　柯志恩說話了

▲歷史哥在臉書發文質疑「陳麗娜誠信何在」 。（圖／翻攝臉書）

記者吳奕靖／高雄報導



原本宣稱要栽培年輕人而放棄議員連任的國民黨高雄市長參選人柯志恩首席發言人陳麗娜，在2日登記參選最後一日，突襲領表參選，此舉除了讓同選區通過黨內程序初選的新人參選人陳識明發文討拍，過去挺韓大將，現在轉為挺藍的《歷史哥澄清唬》更是發文痛批國民黨壓縮年輕人發揮空間，陳麗娜毫無誠信，不過隨後又刪文。



陳麗娜是高雄市議會連任多屆的政壇老將，今年宣佈不競選連任交棒年輕人，推派呂姓助理出馬參選。結果呂姓助理在國民黨內初選意外失利，而由黨內另一名年輕人陳識明出線。



沒想到登記參選最後一日，陳麗娜卻突然派人領表登記，並宣稱是國民黨中央徵召參選，讓黨內新人陳識明錯愕發文，表示事前完全沒有接到任何通知，自己花了200萬遵循黨內程序爭取出線，出線後沒有受到黨中央任何資源幫助，黨內同區前輩陳麗娜在自己出線後也沒有任何幫忙就算了，還和國民黨中央聯手突襲，讓遵循黨內規則的他感覺根本是被國民黨和陳麗娜痛打了一記耳光。

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩對陳麗娜事件發表看法 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

親藍粉專《歷史哥澄清唬》也發文痛批國民黨支持年輕人根本是笑話，並質問陳麗娜身為柯志恩的發言人，誠信何在，就有臉友在粉專文章底下指出，陳麗娜交棒自己人失敗才反悔參選。

現任國民黨高雄市議員邱于軒也在4日發文，「請中央出來說清楚講明白！如果是婦女保障等等戰略上的思考，還是要做好內部溝通，充分尊重，才不會陷識明不公；陷麗娜議員不義！國民黨需要年輕人不該是說一套、做一套」！

對此，柯志恩在4日回應，她說這也出乎意料之外，她強調陳麗娜跟市黨部在選戰策略上有他們自己的考量，但是年輕人根據黨的正常程序來出線，市黨部以及黨中央有必要針對「循正規程序參與初選出線之參選人」，考量予以適當的協助以及救濟措施，讓黨籍議員能夠團結勝選。

她說：「陳識明是透過黨正常的程序，然後變成黨的候選人，所以他有權利要求他個人初選過程當中造成的一些損失，市黨部應該要好好的考量，當初就是提出『3席的N+1』情況，卻是又造成現在這個樣子，市黨部對他的訴求，應該要謹慎來思考」。

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩對陳麗娜事件發表看法 。（圖／記者吳奕靖翻攝）