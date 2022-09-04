親曝「公廁三寶」政見發想　陳時中：不光大事，貼心服務也要做

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（圖／記者姜國輝攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中3日端出「公廁三寶」政見，允諾將北市府轄管公廁全面更新為免治馬桶，但宣傳片偷窺畫面遭輿論砲轟是把性騷擾當有趣，而後團隊也緊急更換影片版本。對此，陳時中4日中午還原政見發想初衷說，以前父親常說，去借個廁所就知道經營如何，台北市政不光是大事，貼心的服務也要做。

陳時中今天上午出席職能治療師全國聯合會創會20周年慶祝大會後受訪說，若宣傳影片讓大家有「騷擾當有趣」的感覺，他要表達歉意，強調並沒有要有任何騷擾的意思，台北是一個進步的城市，他要努力推動性別友善，且讓身體能夠更清潔、更舒服，是市民的權利。

此外，陳時中今天中午出席台灣柯蔡宗親總會聯合祭祖慶典活動時致詞也說，他先前提出增設國際事務局的政策，盼世界看到台北，另也提出都市更新、內湖交通問題等政見，面向是從小到大。他自嘲說，昨天提出一個公廁的政見被人罵，但是他要說，「坦白講，這個影片如果有人覺得不舒服，我們立刻改」，改到好就是了。

陳時中坦言，都市更新這種大事很重要，小事情也很重要，例如馬桶的政策代表自身對於公廁的用心，大家出國都知道，對當地的印象常常是「公廁好或壞」，代表一座城市有沒有進步，以前他也常聽父親說，去借個廁所就知道經營如何，他提出的政策包含公廁的安全、清潔衛生、方便、體貼，台北市不光是大的事情要做，貼心的服務也要做，從小到大他都願意來重視。

另陳時中透過臉書表示，推出公廁全面安裝免治馬桶座之後，引發廣泛討論，影片沒做好的部分，他向大家表達歉意，團隊也已立即修正，身為首都市長，除了內湖交通、大巨蛋後續、社會福利等大議題，細節也該去思考、照顧到，一座以人為本的城市，應顧及每個族群需求，公廁是大家都有機會使用的地方，是城市文明的指標，例如東京公廁推出「THE TOKYO TOILET」計畫，邀請國際設計師與建築師參與，這是政府看待一座城市的態度，全面安裝免治馬桶，不單是上廁所這件事，而是從小事出發，提升台北對公共衛生的服務，讓台灣成為更有文化的國家。​

▼陳時中團隊昨天釋出政見影片遭批評。（圖／翻攝自政見影片）