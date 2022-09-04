軒嵐諾橫掃東北角！新北基隆地區2903戶停電　台電全力搶修中

▲新北基隆地區2903戶停電，台電全力搶修中。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

軒嵐諾颱風橫掃東北角，陸續傳出停電災情，累計造成基隆市1114戶及新北市1789戶停電，台電基隆區營業處動員57位工程人員、出動吊臂車、工程車52輛、抽水機25部及發電機18部，持續全力進行電力修復，截至今（4日）9時止已有2179戶恢復供電，尚有約724戶停電中，台電全力搶修中。

台電基隆區營業處指出，主要停電區域集中在新北市貢寮、雙溪及金山等地區，台電目前除仍持續搶修外，並洽鄰近區處支援搶修作業，以儘速恢復供電。

▲多條高壓輸電線跳脫，造成新北基隆地區停電。

台電基隆區營業處表示，由於軒嵐諾颱風持續影響東北角，4日凌晨起風勢加強，造成許多條高壓輸電線跳脫，強勁的風勢更造成許多路樹倒塌，以及招牌掉落壓損電線，必須重建電桿及拉線，部分僻遠山區，因道路坍方無法進入搶修，以致影響搶修復電進度，還請用戶多點耐心，給予包容與鼓勵。

台電基隆區營業處說，為增進搶修效率，台電基隆區營業處與基隆市與新北市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，當即向基隆市與新北市政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，也蒙各級單位第一時間處理，加快復電速度。

▲目前尚有約724戶停電中，台電全力搶修中。

台電基隆區營業處感謝在颱風期間提供許多停電資訊，或利用「台灣電力APP」報修的民眾、關心台電電力搶修進度的民意代表們，但由於電力的搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以火車、自來水及通話通訊等公用設施為優先，安排人員搶修，故無法同時滿足所有用戶之需求，還請所有的民眾耐心等候，多多體諒。

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