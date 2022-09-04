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社會 社會焦點 保障人權

150KG號誌燈砸人！「基座鏽蝕」檢查卻通過　彰警要追究廠商責任

▲彰化員林市中山南路與南昌路口號誌燈倒撞到騎士。（圖／王姓民眾提供）

▲重達150公斤的交通號誌因基座鏽蝕、強風吹襲，倒塌壓傷女騎士。（圖／王姓民眾提供）

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化員林市一處號誌燈桿受到颱風的強風吹襲，加上燈桿基座鏽蝕，3日倒塌砸中停等紅燈的女騎士(43歲)，造成身體腰椎頸椎多處骨折。彰化縣警局表示，會追究廠商未善盡履約責任，同時請縣內各派出所針對管轄的3050組號誌逐一檢視，一有腐鏽、傾倒之虞，馬上辦理汰換。

彰化縣警局交通隊長林神改說明，案發後第一時間就偕同警察局長等人，前往彰基慰問探視傷者和家屬致贈慰問金，並指派專人關懷。

由於警察局是交通號誌養護的主管機關，林神改強調警局會勇於承擔這份責任，而目前養護縣內的交通號誌有3050組，依照契約由維護廠商負責巡視維護，當設施有違法侵害到第三人的權益，應該由廠商負起處理、負擔法律責任及費用，因此會嚴加追究廠商未善盡履約責任，也會為傷者申請醫療照護，以及相關保險理賠。

為了防範未來再有類似事件發生，警局即刻動員各派出所針對管轄的3050組號誌逐一進行檢視，並拍照、查報，一有腐鏽、傾倒之虞，會馬上辦理汰換。

林神改也提到，交通號誌包括燈桿100公斤，燈箱、倒數器、標誌牌面約50公斤，共150公斤左右，而廠商今年6月間有進行巡視、維護，事故發生後卻發現號誌基座部分早已有嚴重的鏽蝕，加上颱風期間有間歇性強風，才造成此次倒塌意外發生。

此外，有網友質疑，這支號誌桿旁長年有店家在清洗餐具，推測可能也是造成號誌桿加速鏽蝕的原因，記者實際前往訪問，但店家不願受訪，附近民眾則認為是號誌本身的施工品質就不良，既然是公共設施就應更加注意。

▲▼彰化縣警局交通隊長林神改。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣警局交通隊長林神改。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化員林市中山南路與南昌路口號誌燈倒撞到騎士。（圖／王姓民眾提供）

▲燈桿早已基座鏽蝕，廠商在今年6月巡視維護時卻未改進。（圖／王姓民眾提供）

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