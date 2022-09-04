公廁裝設免治馬桶　她曝數據：85.6%的民眾不敢使用

▲公廁裝設免治馬桶引發討論。（示意圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前拋出新政見，將把台北市府所轄3673座公廁中的7200個馬桶全面汰換成免治馬桶，掀起討論，不少人質疑衛生問題，民眾黨新竹市長參選人高虹安也指出，全國首座公廁裝設免治馬桶，其實就在新竹市，但市民反應普遍不佳，當時國民黨做民調，更顯示有高達85.6%的民眾回覆不敢使用。

高虹安指出，2019年新竹市政府在護城河旁公廁建置免治馬桶，當時可謂是全國創舉，但是裝設免治馬桶後使用率偏低，因為公共廁所不同於自己家裡面的廁所，大家對於噴嘴上面可能沾附其他人的穢物，還是敬謝不敏，不僅有衛生上的疑慮，還有疾病傳染的風險，日本也有研究指出，曾經有病菌透過免治馬桶傳播疾病的案例。

高虹安說，2019年新竹市政府曾表示，未來將逐步建置在竹市各重要公廁裝設免治馬桶，不確定這項政策林智堅團隊的民進黨新竹市長參選人沈慧虹有沒有喊出要延續，不過如果是她當選，評估後若維護成本太高，以及衛生維護不易下，將不會延續公廁全面裝設免治馬桶的政策。

高虹安強調，公廁維護是市府重要的工作之一，乾淨舒適的如廁環境才是市民最重視的事情，加強管理維護才是重點，來也會盤點新竹市公廁的無障礙設備，照顧每一個新竹市民。

針對新政見衛生問題，陳時中在記者會上表示，每一個人對於政策或生活上的細節要求都不一樣，清潔是做得到的，消毒也做得到，任何東西感染的疑慮都有，不能用沒有做好的情況來講說有疑慮，比如講說買任何一件衣服也許他有剛好碰到感染物品，你要穿他或怎麼樣，不會說不要去用他。

陳時中說，基本上在技術上有逆止水閥的設計，所以不會回吸，外部擔心其實可以用酒精噴一噴清潔，日常政府也會把他清潔乾淨，所有人都是乾淨的，那自然就是乾淨的。

至於經費部分，陳時中競選總幹事吳思瑤補充，團隊也都做了訪價，目前均價國產的話大概6500元一座，來算馬桶數量、數字剛剛都提供出來，所以經過粗估，都是市府的預算規模能夠負擔的範圍，不管是硬體的升級包括未來人事、軟體來協助，而且會公私協力，也希望能跟企業界一起來攜手合作。