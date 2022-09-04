高雄女銀樓偷金項鍊輕鬆得手　換一家光顧...警察來了

▲黃姓女子（右）在銀樓行竊手法快速熟練。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名黃姓女慣竊（46歲）3日下午1時許在鼓山區銀樓偷了一條金項鍊後，下午5時許隨即跑到左營區另一家銀樓變賣，她趁店家忙碌之際，又偷走一條金項鍊、白金墜子、戒指，但鼓山分局警方已經循線追到，當場在銀樓內逮捕黃女，並搜出價值超過15萬元的贓物，全案依竊盜罪嫌送辦。

鼓山分局內惟派出所是昨（3）日下午1時許接獲轄區銀樓報案，稱店內的1條金項鍊遭一名婦人竊走，派出所調閱監視器影像，隨即鎖定犯嫌所騎乘作案的交通工具與面貌特徵，所內專案巡佐劉玉清也立即認出這名女子是慣竊，並提供女竊賊的犯案習性，參與偵辦的女警呂和柔研判犯嫌可能會至銀樓變賣贓物，於是開始聯繫左營大路上的銀樓。

▲員警在銀樓當場逮捕黃女（右）。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

到了下午5時許，左營一間銀樓人員向警方通報，表示店內有符合警方所描述特徵的女子正要變賣金項鍊，呂員立即與同事趕往，當場在銀樓查獲黃女(46歲)，員警發現黃女正在這家銀樓內故技重施偷竊金飾，立即將她女子逮捕。

警方調查，黃女在鼓山區的銀樓犯案後，原本只是想到左營的銀樓變賣，但他發現店內生意很好，店員相當忙碌，於是又佯稱賣了原本的金項鍊後，要換另外一些白金戒指、鍊子，趁店員拿產品的空檔，以迅雷不及掩耳的手法，火速將白金戒指、墜子偷藏起來。

黃女見事跡敗露，只好乖乖交出已經得手藏在身上的金飾，警方在她身上查扣黃女了黃金項鍊1條、白金墜子1條、白金戒指5枚，總價值15萬4000餘元，全案在訊後依竊盜罪移送地檢署偵辦。