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疫情持續　中國多地勸民眾中秋節非必要不返鄉

▲▼大陸疫情，哈爾濱疫情。（圖／視覺中國）

▲大陸多地疫情爆發，多地要求中秋節避免返鄉。圖為示意圖，非當事地區。（示意圖／視覺中國）

文／中央社

中國多地正爆發疫情，為避免在下週中秋節假期人流頻繁下傳入疫情，多地近日發布「致在外老鄉的一封信」，呼籲民眾非必要不返鄉，也有多地要求返鄉要提前報備，違者會被依法追究。

據中國新聞網，因應中國多地爆發疫情，隨著中秋及中國「十一」連假臨近，近期不少地方發布針對返鄉出遊的防疫提醒。

如河南多地發布「致在外老鄉的一封信」，倡導中秋假期非必要不返鄉，其中河南鄧州市在信中提到，「跨區域往返流動，接觸人員複雜，感染風險增大，希望您近期暫緩返鄉，盡量留在當地賞月過中秋。」

河南商丘市政府在中秋假期通知中，倡導市民在商過節，非必要不外出，非必要不返商。

河北大名縣在「致大名在外老鄉的一封信」提到，為減少返鄉流動帶來傳播風險，倡議在外的老鄉，特別是身處西藏、海南、新疆等爆發疫情地方，「近期非必要不返大，為家鄉疫情防控做出自己應有貢獻。」

黑龍江七台河市新興區還發布倡議書，倡議機關幹部和企事業單位工作人員帶頭居家過節，勸導在外親友盡量在當地過節，避免旅途風險。

多地對於中秋假期民眾跨省返鄉出遊，要求抵離時要有核酸檢測陰性證明，及出發前提前報備。如河南宜陽縣表示，身處中高風險地區的河南洛陽籍在外務工人員，返鄉必須提前報備，不報備會造成嚴重後果及將依法處理。

湖南省針對中秋假期發布通知，要求民眾抵湘前最少提前1天報備，抵達後需要查驗48小時內核酸檢測陰性證明，及要3天2檢。對不主動報備或隱瞞行蹤者，依法依規追究。

甘肅省也發布通告，所有來甘返甘者需提前3天向目的地社區、單位、賓館報備，未提前報備者必須在落地後12小時內完成報備。

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