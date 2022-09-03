他轟「沒買BA.5次世代疫苗」！張上淳曝2理由：只有動物實驗資料

▲莫德納二價疫苗。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

資深媒體人趙少康批評，取得食藥署EUA的莫德納次世代疫苗是為抗的BA.1而非最新的BA.5，直言指揮中心「真該推出去打屁股」。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳回應，BA.5疫苗目前僅做完動物試驗，在前端程序都沒有的前提下，直接通過沒有人體試驗資料的EUA「不是很奇怪嗎？」BA.1雙價疫苗對於BA.5抗體也有明顯上升，本土疫情再起，當務之急是提供民眾雙價疫苗，提高保護力。

食藥署昨核准莫德納次世代疫苗用於18歲以上成人接種第三劑、第四劑，與第二劑或第三劑需至少間隔3個月。經審查莫德納雙價疫苗的一項第二/三期臨床試驗結果顯示，以雙價疫苗作為追加劑，相較於以原型株疫苗作為追加劑，夠誘發對抗Omicron BA.4/BA.5變異株的中和抗體免疫反應。

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面對趙少康在臉書質疑，民進黨政府買的次世代疫苗為對抗「武漢株+BA.1 」而非「武漢株+BA.5」的新次世代疫苗。張上淳回應，就算目前次世代疫苗只能對抗BA.1，但對於BA.5的防護力仍比傳統疫苗上升很多，顯示對BA.5還是有很好的保護力，但不可否認的是，若直接打BA.5防護力可能更好。

▲指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

「BA.5雙價疫苗最大的爭點在於，他們只有動物實驗資料。」張上淳解釋，目前BA.5雙價疫苗的人體試驗還在進行中，美國政府搶先預購1.7億劑，「這個做法有點特別」，是否能直接拿動物實驗的數據外推到人體，「就看國內專家小組認不認同。」

最後，張上淳表示，目前快速通過的新冠疫苗都因應公衛需求緊急通過，是看中和抗體結果，並沒有對臨床資料有效性做完整評估。BA.1早就將資料送達食藥署，也有人體試驗結果，加上中和抗體有顯著反應，因此先行通過。至於BA.5雙價疫苗，指揮中心也請藥廠陸續送件，等完成人體試驗尚需2、3個月。

張上淳直言，現在國內極需面對的是9、10月的疫情，如果堅持要等BA.5雙價疫苗，等人體試驗出來還要2、3個月，民眾只能繼續打傳統疫苗株。先通過BA.1雙價疫苗雖然不是最理想的，但依然可以提供一個機會保護長者。若疫苗大量來台，且ACIP通過後，也有望放寬第四劑僅限50歲以上接種的年齡限制，開放年輕人廣泛施打。