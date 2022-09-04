知道答案卻一直塗改⋯考卷上都是淚！她18歲患強迫症11年

▲明明知道答案，卻控制不了不斷塗改⋯她長達7年獨自吞忍強迫症痛苦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林育綾／綜合報導

台灣第一本由強迫症患者書寫自身疾病！她今年18歲，患強迫症11年，從8歲起有長達7年時間，都是孤軍奮戰，像是因為控制不了不斷塗改、重寫，導致遲交作業，被老師用藤條狠打在背上⋯。陳俞蒨透過文字，除了自我揭露，也安慰了許多強迫症患者與家屬的心靈。

陳俞蒨從8歲開始發現自己有點不一樣，一直到15歲，長達7年時間，獨自忍受強迫症帶來的夢魘。無論是家人誤解或老師體罰，甚至一度她想結束生命，都不曾說出這個祕密。她控制、壓抑、偽裝，非常努力地活得像一個「正常人」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在夜裡，她不斷來回洗手、摔跌、囓咬手腕，都努力不讓自己哭出聲，以免家人察覺；而在學校，也曾因為強迫症導致不斷塗改、重寫，作業遲交，被老師狠打；考卷上滿是淚，雖知曉答案，卻無法停止一再塗改與重寫⋯。

然而排山倒海的傷害，不僅是來自強迫症，更來自他人的目光。當她鼓起勇氣自剖，朋友說，「你這根本是有病吧。」當她到醫院就診，婦人尖針芒刺的說，「怎麼這麼小，就來看這個！」甚至有同是強迫症的人嘲諷，「吃藥就是有病。你看他們看你的眼光，是不是很奇怪？別吃了吧。」

她日夜與強迫症奮戰，而那些曾經走過的孤立無援、被操弄的身不由己、夜裡的無聲崩潰，甚至驚悚懷疑強迫症取代了自己⋯⋯她不希望其他強迫症患者也經歷。在2021年透過書寫自身故事獲得文學獎後，她開始經營個人IG與FB粉專，也接收到來自各地的強迫症患者與家屬傾訴，藉由文字，溫暖了許多受傷、不安及無助的心靈。

▲台灣第一本由強迫症患者書寫自身疾病，《我的強迫症：腦海裡無法停止的執著與威脅，排山倒海》。（圖／寶瓶文化）

她希望讓全台50萬的強迫症患者知道，「接受自己，並不可恥，反而很有勇氣。」、「你確實是不一樣，但那並不是缺點。如果可以，請記住一句話：缺口，即是出口，是光透進來的地方，是希望的方向。」

陳俞蒨的書寫安慰了許多人「接納自我」，文字也受到寶瓶文化賞識，如今出書《我的強迫症：腦海裡無法停止的執著與威脅，排山倒海》，期盼再沒人會被迫躲藏在暗黑的強迫症洞穴裡；更希望經由自己的書寫，能帶給患者及患者家人療癒與希望。