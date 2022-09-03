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大陸 大陸焦點 特派現場

BMW女酒駕撞人逃逸！他「臉部朝地」遭拖行1km　交警吼：妳是人嗎

記者柯振中／綜合報導

湖南省婁底市2日發生恐怖車禍意外，一名女子深夜駕車，撞上人以後渾然不覺，就這樣將人拖行約一公里的距離，直到被交警執行酒測的臨檢點攔下，才知道出了大事。事後交警對女子進行酒測，女子吹氣後測試燈亮起，疑似有酒駕的狀況。至於詳細案情為何，仍待進一步釐清。

綜合陸媒報導，這名女子2日晚間疑似酒駕撞人，事後卻繼續開車前進，而遭撞者的衣服卡在車輛引擎蓋上，因此就這樣被拖行了將近一公里的距離。

▼女子撞到人以後，將人拖行約一公里。（圖／翻攝微博）

▲▼酒駕撞人逃逸。（圖／翻攝微博）

女子後續開到交警的酒駕攔檢點，員警發現事情不對勁，立刻將人攔下，前方也有駕駛將路擋住，不讓女子繼續前進。交警對女子進行酒測，而測試燈也立即亮起，意味著女子應該有酒駕。

▼女子疑似到被交警攔下，才知道車門旁掛了人。（圖／翻攝微博）

▲▼酒駕撞人逃逸。（圖／翻攝微博）

不過，女子被攔停後，似乎不曉得發生什麼事，還打算開門下車，直到交警大聲喝止，並將人從副駕駛車門帶下來，女子才知道發生什麼事。

▲▼酒駕撞人逃逸。（圖／翻攝微博）

▲交警相當憤怒，大吼「妳還是人嗎」。（圖／翻攝微博）

這起事件在網路上引起極大討論，有網友指出，女子下車時連站都站不穩，發現拖行傷者的狀況，也沒有太大的反應，就在一旁打電話，看起來一副無所謂的模樣。

對此，婁底市公安局交警支隊一大隊表示，目前已經介入調查，肇事女司機目前被控制，傷者責備送往婁底市中心醫院搶救，經過急診救治，目前已轉為住院治療。

 

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