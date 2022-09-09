熱血貿易商化身救護男神　深入災難現場搶命...睡覺也夢到救援

▲消防署舉辦「111年車禍救援挑戰賽」桃園市消防局警消、民間組榮獲全國優勝。（圖／Tom提供）

記者黃宥寧／綜合報導

當災難不期而至時，義消總是立即放下手上工作，隨著消防員趕赴現場救災，過程中不惜以自己生命，挽救一個又一個素不相識、生命垂危的人，抱持不求報酬、犧牲奉獻回饋社會。對此，《東森新媒體ETtoday》專訪到曾參與過2017年桃園泰豐輪胎火警、2018年花蓮震災的Tom，分享當義消救災經歷。

現為桃園義消特搜大隊的Tom，分享8月時與團隊一同參與消防署於竹山鎮消防訓練中心舉辦「2022年車禍救援挑戰賽」。他說明，為期2天比賽，這次共有10個來自各地消防機關隊伍、4個民間隊伍參加。

Tom的團隊組成是來自桃園士農工商社會人士，他解釋，平時大家各司其職，因對救災充滿熱情，集合在一起。大家在此次比賽做好完善分工，由營造業陳耀東任指揮官、倉儲業牟家齊任安全官、2名救助手吳治緯、游騰逸則來自房仲業、碾米廠、2名救護手劉家榮、朱建豪則是學生與貿易業。

▼Tom義消團隊是來自桃園士農工商社會人士。（圖／Tom提供）

他分享，這次比賽分2天進行，第一天初賽為「簡單脫困」傷患一名限時20分鐘，第二天複賽為「複雜脫困」傷患兩名限時30分鐘，2場比賽皆要在時間內，由救護手發現患者並在第一時間進入車內與患者接觸處置患者傷情，「以人為本」的出發點不讓患者傷情加重及降低患者脫困時二度受傷風險，必需小心翼翼破壞車體創造開口脫困，這時，團隊默契就是重點以及指揮官所下的戰術、救助手開創空間的技巧、安全官適時的給予器材及協助、所有因子缺一不可。

▼桃園市義勇特搜大隊一群來自桃園士農工商的社會人士，在此次車禍救援挑戰賽脫穎而出拿到冠軍。（圖／Tom提供）

Tom說，這次比賽練習時間很緊湊，只有5個星期天的練習，他們從早上9點練習到晚上6點，每天有4個情境，每個情境有2台車，因此只練習20個情境，在這次比賽脫穎而出拿到冠軍，是大家這一個多月以來，從0到1努力的甜美果實。

▲（左二）Tom為桃園義消特搜大隊，與隊友因共同出入各種災難培養出好默契，在「111年車禍救援挑戰賽」獲得冠軍，（圖／Tom提供）

從2014年開始當義消Tom回憶印象深刻的一次救援，是2018年2月花蓮大地震，造成雲門翠堤大樓倒塌釀成大樓內14人死亡，當時他從瓦礫中扛出4具大體，其中一對是加拿大籍港裔夫妻，Tom沉住語氣說「發現他們時，2人是相擁環抱」，讓在場救難弟兄都相當鼻酸。

「睡覺都夢到在救援！」最後Tom說，雖然義消們各自有本業，但因為熱愛救援，因此願意付出，最後他更引用去年火紅台劇《火神的眼淚》說：「這工作是有意義的，它有時候不只是救一個人，而是救整個家庭」，雖然不能阻止災難發生，但只希望傷害能降到最低。