北市救護車深夜翻覆　鳴笛遭小黃撞上「關鍵5秒」畫面曝光

記者黃彥傑、柯沛辰、邱中岳／台北報導



台北市萬華區中華路一段8日晚間發生一起車禍意外，一輛民間救護車鳴笛通過路口，不料遭計程車攔腰撞上，當場失控翻覆，導致駕駛、護理師一度受困車內。警消到場後，率先將2人救出，所幸皆無大礙。至於車禍詳細原因，待警方進一步釐清。

初步調查，23歲劉姓男子8日深夜11點多駕駛救護車沿中華路一段由南往北行駛，準備運送血液至臺北醫學院、新店慈濟醫院及臺北市立聯合醫院，結果行經愛國西路口，準備切到外側慢車道時，遭53歲杜姓男子駕駛計程車撞上，當場翻覆。

▲北市萬華8日深夜車禍，救護車翻覆「四輪朝天」。（圖／記者黃彥傑攝）

救護人員到場後，確認劉男僅手臂擦挫傷，意識清楚無大礙，車上護理人員未受傷。計程車部分，杜姓司機也未受傷，蔡姓乘客則稱自己搭車要回家，不料發生車禍，有胸痛情形，但外觀無明顯傷勢、意識清楚，送往和平醫院治療。

警方對2位駕駛進行酒測，確認酒測值皆為零，初判是救護車鳴笛通過紅燈路口，而計程車未禮讓救護車，後續肇事原因將交由交通大隊事故組判斷，呼籲用路人聽聞警笛或警報器時應減速慢行、觀察四周，並做好禮讓，警方將加強執法，避免交通事故。

▼車上隨行護理師並無大礙。（圖／記者黃彥傑攝）

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